Barcelona tornarà a ser el 2020 la capital europea del blockchain

Daniel Salmerón i Victoria Gago, cofundadors de l'European Blockchain. Convention Foto: Generalitat de Catalunya

Una imatge de l'European Blockchain Convention 2018. Foto: Generalitat de Catalunya

Què és el blockchain?



En essència, el blockchain és un llibre gran d’esdeveniments digitals distribuït, descentralitzat i sincronitzat entre molts participants. Només pot ser modificat a partir del consens de la part més gran dels participants del sistema i, un cop introduïda, la informació mai no pot ser esborrada.



Indústries, bancs i asseguradores han liderat l’adopció de la tecnologia mitjançant assajos, projectes pilot, proves d’estudis de concepte i solucions de producció inicial. Sense anar més lluny, al setembre, el Banco Santander va emetre un bo de 20 milions de dòlars d’extrem a extrem sobre la blockchain d’Ethereum, el que suposa un primer pas cap a un possible mercat primari i secundari d’actius financers tokenitzats. Coty de Monteverde, Head de Blockchain de Banco Santander i ponent a l’European Blockchain Convention de Barcelona, afirma que l’emissió de bons i actius financers en blockchain introdueix una gran eficiència, costos menors, més rapidesa i més seguretat en l’emissió d’aquests instruments.



Una altra de les possibles aplicacions de la tecnologia blockchain és el transport marítim. En aquest sentit, el Portic de Barcelona -empresa responsable de la plataforma tecnològica del Port de Barcelona- està treballant en un projecte per digitalitzar els Bill of Lading mitjançant la tecnologia blockchain, que suposaria una important reducció de costos i reducció de riscos. Javier Gallardo, director general de Portic, intervindrà com ponent a la European Blockchain Convention de Barcelona per posar llum sobre les oportunitats, riscos i avantatges de la tecnologia en la logística marítima.



La Comissió Europea, que tindrà presència en el congrés amb la participació de Mariya Gabriel, està impulsant la col·laboració entre líders de la indústria i polítics per tal d’incentivar una estratègia europea conjunta d’implementació del blockchain.

Després de l’èxit aconseguit a les dues edicions anteriors, celebrades a Barcelona el 2018 i a Copenhagen aquest any, el proper gener se celebrarà a Barcelona la tercera European Blockchain Convention (EBC), l’esdeveniment sobre tecnologia líder a Europa que reuneix als principals players de l’ecosistema: corporacions, inversors, startups, governs i desenvolupadors. Aquesta nova edició del certamen se celebrarà a l’Hotel Hesperia Barcelona Tower el proper 20 de gener.L’esdeveniment reunirà més de 600 asistents i comptarà amb les ponències de més de 50 experts, entre els quals destaquen noms com Mariya Gabriel (Comissió Europea), Dirk Bullmann (Banc Central Europeu), Javier Gallardo (Port de Barcelona), Michael Kumhof (Banc Central d’Anglaterra), José Mínguez (Endesa), Cristina Carrascosa (Observatori i Foro Blockchain de la UE), María Concepción de Monteverde (Banco Santander), José Daniel García Espinel (Acciona), Sunny Lu (VeChain), Jorge Serna (Securitize) i Joshua Klayman (Linklaters).El congrés se centrarà en les aplicacions reals de blockchain als sectors de les finances, el transport i la logística, i també al sector públic, l’entreteniment, l’energia i les assegurances. També es tractarà el marc regulatori del blockchain, la creació d’una identitat digital i la emissió de moneda digital per part dels bancs centrals.“Hem triat Barcelona per ser hub tecnològic de referència a Europa i per ser una de les regions europees amb més voluntat de convertir-se en un referent mundial de blockchain”, destaca Daniel Salmerón, cofundador del congrés.“Les propostes de valor més immediates de la tecnologia blockchain són la reducció de costos, la transparència i la traçabilitat al sector financer, del transport i logístic”, afirma Victoria Gago, cofundadora de l’EBC. “S’ha d’estar preparat, la tecnologia blockchain té potencial per crear nous models de negoci, de manera semblant a internet als seus inicis. La veritable revolució que portarà el blockchain vindrà de la mà de models de negoci totalment nous a dia d’avui”, sosté.La European Blockchain Convention va néixer amb la idea de connectar l’ecosistema Blockchain local i europeu, i a la vegada fomentar un debat rigorós sobre la tecnologia blockchain, que contempli l’optimisme que sempre s’associa a les tecnologies més revolucionàries, però també amb les seves limitacions i inconvenients.La novetat d’enguany és el llançament de RACE by EBC, una trobada d’open innovation a la qual les vint startups de blockchain més prometedores del sud d’Europa presentaran davant els principals agents de l’ecosistema blockchain, inversors, mitjans i grans corporacions. El format triat per la trobada RACE by EBC és el d’una competició a la qual les vint startups seleccionades tindràn cinc minuts per impressionar a un jurat d’inversors, corporacions i experts en la matèria, que triarà a la startup guanyadora en funció de la proposta de valor, el tamany del mercat, l’escalabilitat i l’equip fundador. RACE by EBC se celebrarà el 21 de gener i està previst que reuneixi més de 300 assistents.