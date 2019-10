La Guàrdia Civil homenatja a títol pòstum el jutge de Barcelona que investigava l'1-O

La Guàrdia Civil ha condecorat aquest dimecres a títol pòstum qui va ser el titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Aquest magistrat, que va morir el novembre del 2018 a causa d'una malaltia, va encapçalar la primera investigació sobre la logística del 1-O. Part de la instrucció d'aquest jutjat ha alimentat la causa del Tribunal Suprem sobre l'1-O.En la celebració de la patrona de la Guàrdia Civil a la caserna de Sant Andreu de la Barca, el director general del cos armat, Félix Azón, i el cap de la institució a Catalunya, Pedro Garrido, han lliurat a l'esposa del jutge difunt la distinció. Es tracta d'una creu de l'ordre del cos en categoria de plata.Entre els condecorats també hi ha la lletrada de l'administració de justícia del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que va intervenir en el registre del Departament d'Economia el 21 d'octubre. Del Toro, que també va comparèixer com a testimoni al judici per l'1-O , ha rebut una medalla .al mèrit amb distintiu blanc.

