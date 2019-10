Els veterinaris catalans desmenteixen haver publicat un manifest de suport als correbous

El Consell i dels Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya han emès un contundent comunicat en què desmenteixen haver signat un manifest a favor dels correbous atribuït a esta institució per part de les penyes taurines.Dissabte passat durant la celebració d'una assemblea informativa a Amposta convocada per l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre,"signat 29 dels seus 31 professionals" i que "instaria el Govern a rectificar el text aprovat en el Parlament" en relació a l'abolició dels correbous.Des del Consell i dels Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya, però, desmenteixen aquesta informació. Consultats per, des del Consell es respon que aquest manifest "el va elaborar un grup de veterinaris a títol personal i en cap cas ha estat emès ni pel Consell ni per cap dels Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya". Afegeixen a més que "el Consell i els Col·legis representen un col·lectiu molt ampli de veterinaris amb opinions diverses i qualsevol manifestació a favor o en contra relacionada amb els espectacles taurins s'ha d'entendre com una opinió purament personal".Segons ha pogut saber este mitjà, el manifest fet públic dissabte per l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre estaria subscrit, majoritàriament, per un grup de veterinaris col·legiats a la demarcació de Tarragona, però, "en cap cas", segons refermen des del Consell, representen cap dels òrgans oficials del Col·legi de Veterinaris de Catalunya.En un comunicat remès als mitjans i signat pel Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya i els Col·legis Oficials de Veterinaris de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, afirmen que "es respecten les opinions personals de tots els veterinaris pel que fa a costums i tradicions amb participació d’animals o sense ells". I remarquen que aquestes institucions de representació dels professionals "apleguen un col·lectiu ampli amb opinions diverses i qualsevol manifestació a favor o en contra relacionada amb els espectacles taurins i bous tradicionals s’ha d’entendre com una opinió purament personal i mai representativa del col·lectiu veterinari".La intervenció dels veterinaris en les festes tradicionals amb bous ve normativitzada per la llei 34/2010 de l'1 d'octubre. Esta llei estableix que els Col·legis Oficials deVeterinaris fan la proposta de nomenament dels veterinaris habilitats per actuar comagents de l’autoritat en les festes tradicionals amb bous. Per tant, l’actuació d'estosprofessionals ha d’evitar sempre el maltractament animal i ha de procurar que enestes festes populars es done un tracte correcte als animals, d’acord amb el queestableix la llei, afirma el comunicat.

COMUNICAT del Consell i els Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya

