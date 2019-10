Gairebé la meitat dels barcelonins creuen que la ciutat ha empitjorat

Un 45% dels veïns de Barcelona creuen que la ciutat ha empitjorat globalment en el darrer any. És una de les dades principals que reflecteix l'Enquesta de Serveis Municipals del 2019, feta del 22 de gener al 9 d'abril. L'enquesta recull les respostes de 6.000 persones, que assenyalen la inseguretat i l'accés a l'habitatge com a principals problemes a la ciutat. El govern municipal ha admès que les dades no són plenament vigents, tenint en compte que les enquestes van acabar fa vuit mesos.Gairebé la meitat de barcelonins, doncs, creuen que la ciutat va a pitjor, mentre que un 19,5% creu que està igual i un 32,4% que ha millorat. Separant les respostes per gènere, els homes fan una valoració més positiva que les dones. Tot i la valoració negativa, la nota mitjana de satisfacció per viure a Barcelona és d'un 7,7 sobre 10. Pel que fa a les perspectives de futur, un 62,6% creu que a ciutat millorarà i l'optimisme es concentra més entre els joves que entre la gent gran.En l'enquesta també es pregunta als veïns sobre 26 serveis municipals. D'aquests, el millor valorat és el cos de bombers municipal amb un 8,1, seguit de les biblioteques municipals amb un 7,9.El Bicing ha augmentat mig punt la seva valoració en només un any i és puntuat amb un 6,7 de mitjana.En vuit dels deu districtes de Barcelona, els veïns assenyalen la inseguretat com la seva principal preocupació, mentre que l'any passat només ho era en sis. La percepció d'inseguretat és el principal problema pel 17,1% dels enquestatsParadoxalment, la valoració de la seguretat ciutadana a la ciutat aconsegueix un aprovat amb un 5,5-, tot i que baixa vuit dècimes respecte de la puntuació obtinguda el 2018, amb un 6,3. Els serveis de seguretat ciutadana al barri també reben un aprovat i obtenen un 6, després d'haver obtingut un 6,5 l'any passat. La Guàrdia Urbana també passa l'examen i rep una puntuació de 6,1.L'enquesta de serveis municipals, però, està feta després del Baròmetre Municipal, que amb resultats actualitzats al juny assegurava que la inseguretat era la principal preocupació pel 27% dels entrevistats. El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha presentat els resultats de l'enquesta i ha argumentat que el moment en què es va fer l'enquesta estava marcat pel "debat públic" sobre la inseguretat. "El problema existeix, però esperàvem un resultat més negatiu", ha valorat.L'accés a l'habitatge és la segona principal preocupació (12,2%), mentre que completen la llista el trànsit i la circulació (6%), la contaminació (5,9%), la neteja (5,8%) i el turisme (5,2%). Sobre l'accés a l'habitatge, Martí l'ha qualificat de "problema estructural", ja que es manté com un dels principals problemes en les darreres enquestes als ciutadans.De serveis municipals suspesos només n'hi ha un, l'aparcament, que rep una puntuació de 4 sobre 10. En total, dels 26 serveis municipals, s'han registrat 12 notables, 13 aprovats i un suspens.L'Ajuntament de Barcelona, que en el moment de l'enquesta estava governat en solitari per Barcelona en Comú, ha estat puntuat amb un 6,2 per la seva gestió. El consistori es manté així com a institució més ben valorada per sobre de la Generalitat (5,5) i del govern espanyol (4,2).Els veïns també creuen que el conjunt de Catalunya ha empitjorat més que la capital catalana i un 48,5% dels enquestats s'expressa en aquests termes. Un 57,8% també considera que el conjunt de l'estat espanyol va a pitjor i només un 16,6% que ha millorat.El grup municipal d'ERC ha sortit al pas dels resultats de l'enquesta de serveis municipals i ha demanat al govern municipal "solucions efectives" per atacar els problemes que es "cronifiquen" a la ciutat, en paraules de la portaveu Elisenda Alamany.La regidora ha assenyalat especialment la inseguretat i l'habitatge. Alamany ha reclamat un model de seguretat que es basi en una "policia democràtica" que no actuï contra els "sectors vulnerables" de la societat. En relació a l'habitatge, ha instat l'executiu de Colau a no esperar una regulació estatal del mercat de lloguer per actuar i ha demanat posar data a la comissió municipal que ha d'estudiar mesures per garantir l'accés a l'habitatge dels barcelonins.

