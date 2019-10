El govern espanyol podrà exhumar Franco tot i l'oposició del prior del Valle de los Caídos

El govern espanyol podrà exhumar Franco del Valle de los Caídos sense comptar amb l'autorització del prior de l'abadia, que ja ha comunicat a l'executiu de Pedro Sánchez que "no autoritza" el trasllat del dictador. El Suprem ha rebutjat donar més aclariments als familiars, que exigien que l'exhumació comptés amb el vist-i-plau del religiós. L'alt tribunal s'ha limitat a reiterar que la sentència és ferma i que l'executiu no necessita cap autorització de la comunitat de l'abadia. Segons ha avançat eldiario.es , el prior ha fet arribar una carta a la ministra Carmen Calvo fent explícita la seva oposició a l'exhumació. "Aquesta abadia no autoritza l'accés a la basílica (lloc de culte) amb finalitat d'accedir a una 'res sacra' (sepultura)", ha escrit en la missiva.Més informació en uns minuts.

