Ximo Puig avisa que Espanya «ha d'assumir que les singularitats són riquesa»

Ximo Puig ha carregat contra "les tendències recentralitzadores" basades en "falsedats" que "estan contagiant un espectre de la política", tal com recull el Diari La Veu . Ho ha fet durant el tradicional discurs del president en l'acte institucional del 9 d'Octubre, on també ha defensat que, front a aquest "perill", l'estat espanyol "necessita assumir que les singularitats són una riquesa"."És bàsic que defensem amb força l’autogovern i l'Estat de les autonomies, però també és fonamental que, des de la lleialtat, contribuïm a transformar-lo per a fer-lo més just", ha defensat. Ara bé, en aquest sentit també ha assegurat que "la paciència té un límit".En aquest sentit, Puig s'ha referit a la pràctica "insolidària i antipatriòtica" del dúmping fiscal que apliquen algunes autonomies –fa un temps va adreçar les seues crítiques a la Comunitat de Madrid– i que permet "l'aparició de paradisos fiscals dins del nostre Estat". "Es tracta d'una pràctica que perverteix un sistema d'èxit, com ha sigut l'estat de les autonomies", ha afegit.D'altra banda, també ha reservat un espai per a la reforma del finançament "que els valencians porten anys, massa anys, reclamant per a fer viable l'autogovern". En aquest sentit, ha tractat de fer valdre els "avanços" durant la passada legislatura: "Cohesionar la societat valenciana darrere d'aquesta reivindicació"; assolir la "convergència real en les despeses" de la Generalitat, i haver fet que "el problema valencià entre en l'agenda política i mediàtica estatal" –això sí, ha reconegut que "insuficientment".El discurs de Puig ha començat amb un al·legat a la "diversitat" del País Valencià, que ha contraposat a "les demagògies i fanatismes del passat". Així, ha destacat que "la por i la incertesa estan fent dels populismes el cavall de Troia per tal d'erosionar els valors europeus", i ha alertat "dels identitarismes que reaccionen a la globalització tancant les portes"."Apertura mental i capacitat d'adaptació. Són dues valuoses reflexions per a un moment com l’actual, amb les migracions i els refugiats en el centre de la política europea", ha reivindicat davant del "proteccionisme cultural, tant o més perillós que el proteccionisme aranzelari recuperat pel president dels Estats Units contra la taronja valenciana". Així, ha insistit que cal "no caure en la mateixa intolerància que va abocar a l'expulsió de les nostres terres de musulmans, jueus, moriscos o republicans".

