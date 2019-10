Organitzacions internacionals de drets humans denuncien irregularitats al judici de l'1-O

La Federació Internacional de Drets Humans (FIDH) i la Xarxa Euro mediterrània de Drets Humans (EuroMedRights) han emès un informe conjunt en què denuncien diverses irregularitats al judici de l'1-O, que es va celebrar entre els mesos de febrer i juny, contra els líders independentistes. Després de diverses sessions d'observació conjunta amb la plataforma International Trial Watch, les dues organitzacions de prestigi mundial han conclòs que durant el judici s'ha vulnerat, entre d'altres, el principi de contradicció, però també el dret a la defensa dels acusats.Segons asseguren, el magistrat Manuel Marchena ha permès usar durant tot el procediment proves d'altres procediments encara no finalitzats, com és el cas del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, donant solidesa a "testimonis esteriotipats" i sense garantir el "respecte dels drets de defensa". Ho mantenen en un complet informe Dominique Noguères, en qualitat de vicepresident de la Lliga Francesa de Drets Humans, i Alexandre Faro, com a advocat del Tribunal d'Apel·lació de París, qui van exercir com a observadors internacionals de les dues organitzacions.Segons els observadors internacionals, les declaracions dels testimonis de l'acusació "es repeteixen" de forma estereotipada, fent que això fomenti un "dubte" sòlid sobre la seva "espontaneïtat i veracitat". "Es pot esperar que un oficial de les forces de seguretat digui alguna cosa que no sigui el que hagués dit el seu superior un dia abans davant del tribunal?", es pregunten els experts.A més, afirmen que el discurs de la Fiscalia se sustenta sobre fets i investigacions "anteriors i aliens" a la causa de l'1-O, i el fet que molts dels procediments paral·lels en què es basa l'acusació no estiguin encara tancats és una "violació" del dret a tenir un judici just.Per altra banda, les condicions en què es van examinar les proves, així com la presentació de pel·lícules o vídeos també "fan dubtar", segons els observadors, ja que només es van realitzar en els últims dies del judici, "el que va impossibilitat que es produís una discussió o un veritable debat", afegeixen. Aquest fet tornaria a suposar una clara vulneració del principi de contradicció.I pel que fa a la presència de l'acusació popular Vox com a part en la causa, consideren que no és justificable, ja que "no ha estat víctima de res".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor