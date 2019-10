La Lliga activa els contactes amb sectors crítics de Ciutadans

La Lliga Democràtica, el partit de centre dreta que vol aplegar unionistes i catalanistes moderats i que presideix la politòloga Astrid Barrio, està mantenint contactes fluids amb sectors crítics de Ciutadans, disconformes amb la línia imposada per Albert Rivera. Les converses tenen lloc amb militants del partit i d'altres que ja han abandonat la formació taronja, segons ha pogut saberEls impulsors del partit estan molt actius desplegant contactes en diverses direccions i han engegat un comitè d'entesa per sumar més suports. És un resultat de la reunió celebrada recentment amb altres col·lectius de l'unionisme moderat . Han atret polítics provinents del PP, com l'exeurodiputat Santiago Fisas, que s'ha integrat de ple al nucli directiu de la Lliga, i han mantingut trobades amb think tanks de posicions properes com Converses a Catalunya, Barcelona Districte Federal i el Cercle Carlemany.De moment, es tracta de contactes inicials i molt oberts. Converses a Catalunya és un grup creat expressament per "afavorir la configuració d'un gran espai central en la política catalana". S'hi apleguen persones com l'editor Fèlix Riera, l'exdegà del Col·legi d'Advocats de Barcelona Eugeni Gay, Josep Miró i Ardèvol i el notari Juan José López Burniol. També estan enfortint el vincle amb el Cercle Carlemany, un grup democristià. De fet, un dels seus capdavanters, Alex Miró, ja forma part de la direcció de la Lliga.A la Lliga confien a poder sumar militants provinents de Lliures, però són escèptics sobre les possibilitats que Units per Avançar conflueixi amb ells, ja que el partit de Ramon Espadaler té un acord amb el PSC que fins ara els democristians consideren força vàlid. L'objectiu de la Lliga és anar sumant suports i aplegar gent de procedència diversa de cara a conformar una candidatura a les properes eleccions catalanes.

