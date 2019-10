Comín veu el «desgast econòmic de l'Estat» com la millor resposta a la sentència

L'exconseller de Salut a l'exili, Toni Comín, ha afirmat que la resposta a la sentència de l'1-O per part del Tribunal Suprem ha d'anar més enllà del que s'ha fet fins ara. "S'ha d'anar a una carta que busqui no només el desgast reputacional, institucional i polític de l'Estat, sinó que busqui també un desgast material i econòmic", ha afirmat en una entrevista a El Periódico . Segons ha dit, això es pot fer des d'una via "estrictament pacífica i no violenta", i ha demanat anar més enllà del bloqueig de les infraestructures.En aquest punt, ha destacat el consum estratègic -una idea ja destacada per l'Assemblea Nacional Catalana-, i ha afirmat que "si la locomotora [de Catalunya] s'atura, l'economia espanyola té problemes". Aquesta podria ser una via, segons l'exconseller, d'aconseguir la negociació: "Espanya no entrarà en una negociació si no hi ha un desbordament de la seva estratègia repressiva"."Hi ha una manera de no cooperar, que és no contractar les seves empreses, aturar el teixit productiu cadascú des de la seva acció individual, responsable", ha destacat Comín. I malgrat que això no té resultats si és poca gent, la resposta pot desbordar si hi ha un milió de persones: "La gent s'ha de preguntar quin preu està disposada a pagar, si considera que no és lliure a l'Estat, quin preu està disposada a pagar per la seva llibertat i la dels seus fills".Comín ha compartit la consideració que la sentència pot no ser reconeguda per la ciutadania, tot i que ha admès que les institucions catalanes "no tenen capacitat per impedir" la seva execució, i ha parlat d'una "confrontació sempre pacífica" com a resposta al veredicte. Així, ha defensat la "legitimitat" de la desobediència civil i institucional com a "única manera que Catalunya pugui exercir el dret a l'autodeterminació".L'exconseller ha assegurat que els catalans tenen el "dret i el deure" d'utilitzar aquest instrument perquè el Tribunal Constitucional no gaudeix de la mateixa "neutralitat, imparcialitat i qualitat" que altres institucions judicials europees o mundials. Per això, segons Comín, l'exili és la decisió "correcta" i li "pesa" que els presos polítics no siguin també fora de l'estat espanyol. L'exconseller ha considerat una "injustícia immensa" que els acusats per l'1-O siguin "víctimes d'un veredicte injust".

