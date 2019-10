La Paeria de Lleida retira la pancarta i el llaç groc de les façanes del consistori

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Lleida ha rebutjat el recurs que va presentar la Paeria i ha reclamat que es retirin les pancartes i els llaços grocs de les façanes del consistori, una ordre que ha estat assumida pel consistori, que aquest dimecres al matí ha retirat els elements simbòlics de les façanes.L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha assegurat que aquestes pancartes no són el símbol de cap partit i que és compartit per una "majoria de la societat lleidatana". El paer en cap ha indicat que la retirada és "temporal".L'organisme ha considerat que no existeix "indefensió", tal com va defensar l'Ajuntament de Lleida, i confirma una vegada més que la pancarta sobre presos polítics té un vincle polític que no encaixa en la neutralitat que es demana durant els períodes electorals. El grup municipal de Ciutadans va presentar una denúncia a la Junta que ha estat estimada a favor per unanimitat en menys d'un dia. L'acord de la JEZ es refereix al llaç groc i a la bandera estelada com a símbols partidistes utilitzats per formacions electorals que concorren a les eleccions i per això no poden estar penjats en edificis públics.Ribes ha recordat que l'acord de la Junta Electoral s'expressa en el mateix sentit que els acords adoptats a les altres eleccions i ha valorat la "coherència" de la Crida per Lleida i no del nou executiu, a qui ha titllat de "covards".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor