Sánchez torna a amenaçar amb intervenir els Mossos si la resposta a la sentència no és «positiva»

El president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE a les eleccions, Pedro Sánchez, espera que la coordinació amb els Mossos segueixi essent “molt positiva” les pròximes setmanes en què el seu executiu i la policia catalana han establert un dispositiu per donar resposta a les possibles protestes per la sentència de l’1-O.En una entrevista a Telecinco , el líder del PSOE ha insistit que malgrat estar en funcions, pot aplicar la llei de seguretat nacional i el 155. “Jo no sóc dur ni tou: sóc ferm i tinc els meus principis” perquè com a president del govern, ha dit, té el deure de "garantir l’estabilitat a qualsevol punt del territori d’Espanya”. Sánchez ha recordat que el Parlament i el Govern de la Generalitat han de complir les resolucions del Tribunal Constitucional perquè si no poden incórrer en “possibles delictes penals”.Segons el president espanyol en funcions, “qui té capacitat d’aplicar o no el 155 és l’independentisme català”. “Si no cometen cap tipus d’irresponsabilitat nosaltres no decidirem res extraordinari”, però si hi ha irregularitats “el govern d’Espanya actuarà”.Aquesta actuació, ha afegit, es farà des de la “fermesa democràtica”, amb “proporcionalitat per no tirar més gasolina al foc”, i amb “unitat” amb la resta de forces de l’oposició.Sánchez també ha criticat la moció de censura que Ciutadans va presentar –i perdre- contra el president de la Generalitat. Al seu entendre ha estat una maniobra “electoralista” que només ha servit per “enfortir l’independentisme”.Per contra, ha demanat que en les pròximes setmanes on es produirà la resposta a la sentència de l’1-O per part de l’independentisme les forces constitucionalistes “facin el que va fer el PSOE” i donin suport al seu executiu.Respecte al les relacions amb la Generalitat, Sánchez ha assegurat que el seu executiu “està disposat a dialogar” amb el govern de Joaquim Torra, malgrat que ha advertit que aquest diàleg sempre s’ha de circumscriure “dins de la llei”.

