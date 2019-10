Sànchez i Cuixart demanen la llibertat a les portes dels dos anys de presó preventiva

Les defenses de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han presentat un escrit al Tribunal Suprem demanant la seva llibertat provisional. Responen així la petició de la Fiscalia, que ha sol·licitat fer una vista per decidir si cal prorrogar la situació de presó preventiva del propi Sànchez i del líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que el 16 d'octubre portaran dos anys empresonats.L'escrit de Sánchez constata que no procedeix acordar la pròrroga de la presó provisional i demana la llibertat sense necessitat de convocar la compareixença dels dos acusats. Es remet a l'argumentació que ha fet servir per demanar la llibertat en altres ocasions, i també recorda el posicionament del grup de treball de detencions arbitràries de Nacions Unides.Pel que fa a Cuixart, els seus advocats recorden que "nombrosos organismes i associacions internacionals de defensa de drets humans" ja han sol·licitat l'alliberament dels dos líders socials.L'article 504 de la llei d'enjudiciament criminal decreta un temps màxim de dos anys de presó provisional per a persones acusades per un delicte amb una pena superior als tres anys, com és el cas de la rebel·lió. Davant del supòsit que no hi hagi sentència en aquest termini, el tribunal pot acordar una pròrroga de fins a dos anys més, que finalitzarà una vegada es comuniqui la condemna.El 16 d'octubre del 2017 els Jordis van ser detinguts i empresonats preventivament per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela , investigats en la causa vinculada al referèndum de l'1 d'octubre. Mesos després se sumarien, també com a presos polítics, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers acusats de rebel·lió, així com l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

