Salellas creu que la tardança de la sentència demostra que «el tema no estava tan clar»

Benet Salellas, advocat de Jordi Cuixart, ha opinat aquest dimecres que la "tardança" del Tribunal Suprem a l'hora de dictar sentència de l'1-O demostra que "el tema no estava tan clar ni era tan senzill". "Els temes quan són clars es resolen ràpidament", ha argumentat Salellas en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha afegit que "la crisi política en què està entrant aquesta sentència demostra la seva naturalesa claríssima de judici polític".Ha augurat també hi haurà unanimitat en la sentència, perquè "si hi hagés vots particulars obriria esquerdes". "I en aquesta operació d'estat contra l'independentisme, a les pròpies institucions de l'Estat no els convé que hi hagi vots particulars". El Suprem, ha conclòs, "complirà el paper que se li ha donat".Sobre la petició de la fiscalia, que ha reclamat celebrar una vista per decidir si cal allargar la presó preventiva de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, ha apuntat que és un acte "preventiu i fins i tot accessori", perquè el propi tribunal pot convocar la vista d'ofici. Al seu parer, és un gest "simbòlic" més de la fiscalia per "reforçar aquest encegament que té" amb la presó de Cuixart i Sànchez. La defensa del líder d'Òmnium respondrà la sol·licitud de fiscalia reclamant la seva posada en llibertat.Si tingués lloc una vista per allargar la presó preventiva dels dos acusats, Salellas ha remarcat que els tribunals especials com el Suprem acostumen a utilitzar la videoconferència amb els processats, i per tant seria possible que no hi hagués trasllat a Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor