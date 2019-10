L'habitatge cooperatiu s'instal·la al Vallès: la rehabilitació d'una masia per lluitar contra l'especulació

Està datada del S. XIII i és un bé catalogat, en finca rústica, i comprèn un ús d’habitatge, agrícola i ramader. La parcel·la està formada per la casa pairal, casa dels masovers i zones annexes com ara antics estables, entre d'altres. La masia consta de tres plantes i està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.



Antigament era anomenada Casa Carner del Pla i un dels primers inquilins va ser el sacerdot del municipi, Guillem de Carner, que, segons consta a la fitxa, hi vivia el 1274.

Imatge d'arxiu de la Masia de Can Carner. Foto: Generalitat