El Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona empodera els futurs talents

Ramon Agenjo, Tito Ramoneda i Sergi Ferrer-Salat a l'Auditori-Conservatori Liceu Foto: Ariadna España

La 51 edició del Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona reserva un espai especial a l'educació dels nous talents musicals. La Fundació Conservatori Liceu ha presentat aquest dimecres els seus alumnes més destacats en el marc del 51 festival, que arrenca el proper dia 10.Les quatre formacions de la Fundació, tots alumnes del Centre Superior de Música Liceu, i la Gran Ensemble Liceu, inclosa en la programació del festival, han ofert un concert per donar a conèixer nous talents de Jazz i difondre la Música Moderna del país. La innovadora formació Gran Ensemble Liceu ha combinat el format de big band amb la secció de corda clàssica, dirigida per Toni Vaquer.Des de la Fundació Conservatori Liceu han volgut aprofitar per celebrar que han arribat a les 100 masterclass d'alt nivell, i que aquestes "han permès a gairebé 20.000 joves talents aprendre de l'experiència de les destacades figures nacionals i internacionals, gràcies a la col·laboració amb el festival i el suport de la Fundació de Música Ferrer-Salat".L'educació fusionada amb la cultura i la importància de la implicació de les elits socioeconòmiques han centrat la reflexió dels tres ponents convidats. El president de la Fundació Conservatori Liceu, Sergi Ferrer-Salat, ha apostat per la música com a "motor de transformació social" i "pilar fonamental de qualsevol democràcia". En aquest marc ha afegit que la música "ajuda a generar una societat més equilibrada i amb igualtat d'oportunitats".Les masterclass són una oportunitat pels joves músics de conèixer als seus ídols i aprendre d'ells. Tito Ramoneda, director de The Project, empresa promotora del festival, ha afirmat que "és una oportunitat de gaudir de l'experiència de grans noms que assisteixen al festival creant més públic i més talent i formant a les estrelles del futur". Pel director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo, la música i, més concretament el festival, és "l'essència pura del que és la societat barcelonina"Pel que fa a l'enfocament del festival, Ramoneda ha volgut deixar clar que "això no és un festival massiu, on a vegades la música passa desapercebuda", ja que la seva fita és assolir "una societat més igualitària" a través de la cultura.També han utilitzat aquest espai per instar a les elits i a la societat civil per renovar la imatge de la cultura "elitista, etèria i allunyada" que té actualment. "Les elits han de fer un esforç per anar a les arrels de la societat i a les zones amb rics d'exclusió social" per, així, "aconseguir que la cultura deixi de tenir una concepció elitista per apropar-se a la societat", ha reivindicat Sergi Ferrer.Fa vuit anys que el Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona situa el compromís de l'educació musical en el seu punt de mira i els tres membres de la ponència han fet una valoració molt positiva. Tots coincideixen en lloar el paper del Conservatori Liceu en aquesta fita. Després de més de 180 anys d'història, el Conservatori "és una entitat centenària que aposta per la innovació", ha apuntat Ferrer.En aquesta edició s'han presentat quatre Big Bands d'alumnes del Centre Superior que oferiran propostes i repertoris innovadors i arriscats com són la Liceu Big Band, dirigida per Sergi Vergés, i el Gran Ensemble Liceu, dirigit per Toni Vaquer, que proposa la unió d'una formació de big band i la secció de corda d'una orquestra clàssica. També estan els projectes de fi de carrera de dos alumnes, Asier Olabarrieta i Alberto Garrido, que presenten les seves pròpies composicions.El festival arrenca el 19 d'octubre amb les entrades exhaurides dels concerts d'Andrea Motis a Sant Cugat i Ludovico Einaudi al Palau de la Música. Igualment, més de 70 concerts omplen el cartell de l'esdeveniment i que encara podeu gaudir, com els artistes Herbie Hancock, Djavan i Wynton Marsalis.

