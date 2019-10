Buch nega «ingerències polítiques» de Torra en el cos de Mossos d'Esquadra

El paper dels Mossos d'Esquadra ha tornat a ser central en la sessió de control al Parlament. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha aprofitat un intercanvi amb Ciutadans per negar l'existència "d'ingerències polítiques i partidistes" per part d'ell o del president de la Generalitat, Quim Torra, dirigides a la policia catalana. Un missatge que arriba en un moment en què el cos es troba sota màxima pressió davant la imminència de la sentència del Tribunal Suprem i el nou cicle de mobilitzacions sobiranistes."Li nego la major. No hi ha ingerències polítiques ni partidistes per part del conseller ni del president", ha assenyalat Buch en resposta al diputat Matías Alonso, que en la segona intervenció ha acabat demanant la dimissió del dirigent de Junts per Catalunya (JxCat). "El cos de Mossos ha garantit sempre la llibertat d'expressió. Quan hi ha hagut conflicte, ha actuat de manera positiva, amb mediació, interlocució i amb proporcionalitat. Fan un relat de falsedats i irrealitats", ha assegurat Buch, citant les 12.000 manifestacions registrades l'últim any a Catalunya.El conseller ha demanat als diputats de Ciutadans que estiguin "a l'alçada". La formació taronja ha desplegat una bateria de preguntes dures contra el Govern, centrades en l'acció del Cesicat -rebatejat com a "CNI català" o bé "CNI colpista"- i en els presumptes privilegis dels presos polítics a Lledoners. Els intercanvis entre representants de Ciutadans i els consellers Jordi Puigneró i Ester Capella han protagonitzat l'inici de la sessió de control al Govern i han prosseguit amb el clima de la fallida moció de censura Capella, consellera de Justícia i visiblement molesta per les reiterades preguntes dels diputats de la formació taronja sobre els "privilegis" dels presos al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, ha acabat assegurant que el representant que l'interpel·lava era un "indocumentat". "Els interessa crear un marc mental que mai ha estat cert", ha assenyalat la consellera. En aquest cas, el diputat ha donat tots els detalls aportats per una informació del diari El Mundo en la qual funcionaris citats pel rotatiu desgranaven el règim especial que reben els dirigents empresonats.Pel que fa a Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, ha negat que el Cesicat exerceixi com a "CNI català" i que tingués a veure amb el "cop a la democràcia" de la tardor del 2017. "Serà veritat que els va molt malament les enquestes. Els únics cops que coneixem són els cops de porra de l'1-O", ha respost el dirigent de JxCat al diputat Dimas Gragera. Puigneró ha insistit que la Generalitat atén 200 milions de ciberatacs, dels quals 100 provoquen incidents de gravetat.

