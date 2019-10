«Estic convençuda que arribarà el dia que una dona podrà entrenar el Barça»

El CF Palautordera femení, equip de referència del Baix Montseny. Foto: CF Palautordera

"Ser capitana d'aquest grup de nois és un orgull i una enorme satisfacció"

Meritxell Clupés, convençuda que el futbol femení té un llarg camí per recórrer. Foto: Jordi Purtí

"Que es comenci a professionalitzar el futbol femení és un gran pas encara que els salaris no siguin igualitaris"

Meritxell Clupés diu que no pel fet d'haver pujat de categoria el seu únic objectiu ha de ser la permanència. Foto: Jordi Purtí

El futbol femení ha arribat per quedar-se. Això és una evidència si tenim presents els moviments dels darrers anys tant en l'àmbit mediàtic com en el d'esponsorització. Un esport que dia a dia porta més espectadors als estadis i que la seva professionalització en els equips punters ja és una realitat.Però si baixem algun esglaó, tampoc no tants, ens trobem amb equips que ja fa anys que han fet una aposta molt clara. Aquest és el cas del Club de Futbol Palautordera, al Baix Montseny, que està vivint un somni: després d'anys de feina, la temporada passada va proclamar-se campió de Primera Divisió Catalana i va pujar a categoria Preferent de la qual després de tres jornades és líder. La capitana de l'equip, Meritxell Clupés (Gualba 1996), assegura que el seu objectiu no és pas la permanència sinó ser el màxim de competitives i aconseguir fites importants.- Sí. Ho és tant per l'equip com pel club. És una categoria que encara cap altre equip del CF Palautordera havia aconseguit i crec i per totes nosaltres és un orgull.- Ser un bloc. Totes les que estem dintre del vestidor del primer equip femení estem molt unides, totes sense excepció. La clau és que ja fa tres anys que treballem juntes amb un mateix objectiu i no deixar de banda mai a ningú.- Suposo que a banda de l'orgull del qual et parlava abans, també és fer conèixer el poble arreu on anem a jugar. De fet, l'equip està format bàsicament per jugadores de fora de Santa Maria de Palautordera. La gran majoria som dels municipis del voltant o d'una mica més lluny i això fa que el poble sigui conegut.- Sí. Per exemple aquesta temporada 2019-2020 s'han fitxat jugadores de Llerona, La Garriga, Vilamajor... i totes tenen moltes ganes de jugar amb el Palau, conèixer el grup i d'implicar-se. Aquesta és la base, ser constant, tenir implicació i la gent que ve nova aquest sentiment el nota i també s'implica en el projecte.- Per mi és una satisfacció enorme. N'estic orgullosa perquè mai ho hagués imaginat d'aquesta manera. Totes les meves companyes estan molt contentes amb mi i jo amb l'equip. La sintonia amb el vestidor és recíproca i també amb en Carlos Segura, el nostre entrenador amb qui hi tenim molta confiança i molt feeling i això també m'ajuda a transmetre a les jugadores i nosaltres a ell. Haver aconseguit aquest somni amb elles em fa molt feliç. La gent molt sovint em pregunta que és el millor i sempre faig la mateixa resposta: aconseguir els èxits amb el grup.- Suposo que amb els anys els projectes es consoliden i la constància fa que es pugui conèixer més. De fet, el coordinador del club no fa massa em deia que el futbol femení ha evolucionat molt i res té a veure amb el que es deia anys enrere. Suposo que els mitjans de comunicació i els partits professionals han fet que hi hagi més interès entre les nenes a dedicar-se al futbol, a fomentar-lo, que no és pas només un esport d'homes. És una suma de tot plegat.- Sí, exacte. Al club a banda del primer equip hi ha altres dos equips en categories inferiors amb moltes jugadores que tenen l'objectiu de poder arribar al primer equip algun dia i això és important pel club.- És molt difícil. En el meu cas puc dir que tota la meva família són nois i la meva afició ve d'aquí, ja que sempre he jugat amb ells a futbol. Una mica és això. Ara, però, les nenes més petites ja veuen que les grans hi juguen i elles imiten i s'aficionen.- És un pas molt gran. No solament professional sinó semiprofessional. Molts equips ja comencen a pagar a les jugadores i és una cosa que s'agraeix ja que realment s'està fent la mateixa feina que un home i encara que els salaris no siguin els mateixos que es comenci ja sigui un gran pas.- Sí, suposo que amb el temps anirà canviant. Nosaltres aquí a Santa Maria de Palautordera la majoria dels equips base ja els portem noies com a entrenadores i la veritat és que n'estem molt contentes que això pugui anar sent així.- N'estic convençuda. Encara que físicament un home i una dona siguem diferents només és això, una qüestió física. Tècnicament o tàcticament, però, és una altra cosa i llavors en aquest sentit es pot equilibrar i poder arribar a fer-ho igual. A la llarga estic segura que es podrà aconseguir.- Molta gent es pensa que és mantenir la categoria però nosaltres ens ho mirem amb una altra òptica i l'objectiu és aconseguir el màxim possible seguir jugant com ho hem fet fins ara amb la nostra filosofia, jugant a futbol, pressionant al contrari ben amunt i sense tenir por a cap rival. Hem vist que hem estat capaces de guanyar a qualsevol equip quan ens ho proposem i som un bloc homogeni i aquest any de moment la cosa va molt i aquest és el camí per aconseguir l'èxit.

