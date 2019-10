El Govern, l'Aragó, l'Aran i l'Estat milloraran el protocol per espantar els ossos

Damià Calvet, atenent els mitjans aquest dimarts. Foto: ACN

La Generalitat , el govern de l'Aragó, el Conselh Generau d'Aran i l'executiu espanyol han acordat revisar el protocol per espantar els ossos "amb actitud reiteradament depredadora" als Pirineus. En una reunió que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a Madrid, les parts implicades han constatat que cal millorar "dèficits" que té l'actuació de les administracions quan es produeixen atacs a bestiar de forma reiterada per part d'un mateix exemplar, com ha passat amb els casos dels ossos Goiat i Cachou.El conseller de Territori , Damià Calvet, ha explicat que la trobada ha servit per posar en comú la necessitat de corregir la segona fase del Protocol d'intervenció amb ossos als Pirineus, que és la fase en la qual s'executen "tàctiques d'aversió" per espantar ossos amb comportaments "anòmals". A banda, les parts han conclòs que cal constituir equips d'intervenció per fer un "seguiment constant" tant "temporal com físic" dels ossos conflictius.Calvet ha explicat que a Catalunya ja hi ha dos equips d'intervenció però l'Aragó no n'ha constituït cap. Això fa que quan els ossos passen a territori aragonès es deixi de fer un seguiment del seu comportament, la qual cosa dificulta detectar si l'os fa el nombre d'atacs que marca el protocol perquè sigui extret del medi. També passa quan l'exemplar passa als Pirineus francesos.Un dels acords és que el grup de treball que va crear el protocol revisarà la fase dos del protocol per millorar-la. Hi ha tres fases al protocol: la primera serveix per detectar exemplars amb comportament anòmal, la fase dos per implementar tàctiques d'aversió per espantar-los i la tercera ja és la d'extracció del medi. El síndic d'Aran, Paco Boya, ha explicat que hi ha "colls d'ampolla" al protocol que no permeten prendre decisions."Revisar el protocol és molt important perquè ens marca quines actuacions podem fer", ha afirmat Boya en una atenció als mitjans posterior a la reunió al Ministeri de Transició Ecològica. El síndic ha remarcat que la revisió hauria de permetre que "quan arribi el moment d'actuar de forma decisiva davant un os que tingui un comportament anòmal" no costi tant prendre les decisions sobre l'extracció dels exemplars problemàtics.Segons ha remarcat Boya, la fase dos els "encalla per prendre la decisió d'extracció dels ossos" i ha esperat que revisar-ho serveixi per millorar "l'agilitat i la capacitat" de gestionar la problemàtica que afecta especialment els ramaders de la zona. Boya ha assegurat que el compromís al qual s'ha arribat és treballar de forma "immediata" en aquesta millora. El síndic també ha apuntat que cal incloure el territori en la gestió del procés.

