Els experts opinen sobre la incineració de residus: energia verda o maldecap ambiental?

Els investigadors Eva Gallego i José Francisco Perales, a la UPC. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

"Un projecte com el de la incineradora ha de comptar amb un estudi d'impacte ambiental al vector atmosfera que sigui complet. Per cada tipus de substància que s'utilitzi han de venir definits els contaminants primaris (òxids de nitrogen, òxids de sofre) i compostos orgànics volàtils (dioxines, entre altres) que es generen i s'hauran de fixar els sistemes de tractaments més idonis", enumera Perales. "Caldrà disposar també d'un estudi de dispersió atmosfèrica per saber on impactarà i amb quines concentracions; per això s'ha de comptar també amb dades fiables d'emissions per xemeneia", conclou Francisco Perales.