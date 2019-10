El Govern presenta els 900 compromisos per implementar l'Agenda 2030 a Catalunya

Tot just després de la cimera de les Nacions Unides sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que va tenir lloc els passats 24 i 25 de setembre a Nova York, la Generalitat va celebrar dimarts passat un acte per divulgar què s’està fent i què es farà des de Catalunya per contribuir a acomplir les fites que marca l’ Agenda 2030 . El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, va cloure l’esdeveniment, que va tenir lloc a l'auditori del Palau de la Generalitat.La secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea, Mireia Borrell Porta, i la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà i Roca, van ser les encarregades d’obrir l’acte. “L'Agenda 2030 és una crida directa a fer una transformació interna per millorar el món”, va sentenciar Borrell. “Els científics conclouen que podem assolir un futur més optimista si canviem dràsticament cap a una societat més sostenible”, va exposar.A continuació, el director de la Càtedra Lideratges i Governança Democràtica d’ESADE, Àngel Castiñeira i Fernández va impartir la conferència “L’Agenda 2030: un compromís col·lectiu per al desenvolupament sostenible”. Aquesta intervenció va precedir la del director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), Arnau Queralt i Bassa, que va exposar els objectius i compromisos que Catalunya assumeix per implementar l’Agenda 2030 a Catalunya.Una transició cap a un planeta més sostenible L’acte va servir per explicar què és l’ Agenda 2030 . Es tracta del full de ruta acordat per la comunitat internacional, amb 17 objectius i 169 fites, per fer una transició cap a un planeta més sostenible en l’horitzó de l’any 2030, intentant aturar tendències ambientals, socials i econòmiques altament preocupants. Coincidint amb el quart aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 per part de les Nacions Unides, la setmana passada el Govern va aprovar el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya En aquest sentit, el conseller d’Acció Exterior va valorar que el Pla de l’Agenda 2030 a Catalunya “reflecteix el compromís del Govern amb les generacions presents i futures”. Bosch considera que el Pla agafa un relleu especial en el moment actual, ja que “més que mai, som conscients de l’emergència climàtica a Catalunya i a tot el món”.Durant 13 mesos, representants dels 13 departaments de la Generalitat han treballat colze a colze per dissenyar aquest Pla, que s’ha convertit en un instrument de planificació transversal. En aquest sentit, Bosch va recordar que el Pla de l’Agenda 2030 va ser un projecte impulsat pels consellers Raül Romeva i Josep Rull, i que es va veure afectat per l’aplicació de l’article 155. "El fet que els impulsors del Pla ara mateix es trobin a la presó desafia l'ODS 16, que reclama Pau, justícia i institucions sòlides", remarcà el conseller, que va afegir: "oposar-nos a allò que és injust també és fer un món més sostenible".El pla inclou més de 900 compromisos del Govern, a Catalunya i a escala global, per mitjà dels quals es vol contribuir a assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i les 169 fites que se’n deriven. "Volem contribuir amb Nacions Unides i enviar un missatge al món", va afirmar Bosch. En aquest sentit, va destacar que "tenim qüestions greus a resoldre al nostre país, que formen part d'una agenda global, i volem caminar junts".Tal com va descriure el conseller, el Pla té un gran potencial per “impulsar la coherència de les polítiques per al desenvolupament sostenible”. Bosch va afirmar que "no tots els ODS fan referència a l'emergència climàtica, estem parlant de futur i supervivència en el sentit més humà de la paraula", fent referència a la igualtat de gènere, les condicions de treball i l'erradicació de la pobresa.“El pla ha de ser viu; el compromís no era només aprovar-lo, sinó millorar-lo i aplicar-lo”, recalcà Bosch. Una vegada aprovat el Pla, el proper pas és la redacció de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, recollint les aportacions de la societat civil, i establir la futura Aliança Catalunya 2030, que seran “dues peces clau per assolir aquest compromís”, va recalcar el conseller.

