Alarma per la producció de panís a Ponent: cau entre el 30 i el 40% pels pics de calor i l'aranya roja

Els pics de calor que s'han registrat aquest estiu han provocat una caiguda de la producció de panís a Ponent que se situa entre el 30 i el 40%. Segons el president de la Cooperativa de Linyola i coordinador territorial d'Unió de Pagesos (UP), Jaume Pedrós, el panís que estan recol·lectant es presenta molt "sec" amb una humitat d'entre el 14 i el 15%, quan hauria de ser del 21%, la qual cosa provoca que estigui "destruït i no surtin quilos de cap manera".Al problema de la forta calor se li suma la plaga de l'aranya roja, que asseca la planta de panís abans d'hora i que s'ha vist afavorida per l'absència de precipitacions. Les dificultats dels darrers anys han provocat que en una zona cultivadora com Linyola (Pla d'Urgell), en cinc campanyes s'hagin deixat de plantar entre 10 i 12 milions de quilos menys de panís.Els tres pics de calor que s'han registrat aquest estiu a les comarques de Ponent han afectat al creixement de la planta de panís. Segons Jaume Pedrós, és quan el panís floreix que la calor li pot ser més perjudicial i aquesta circumstància té lloc al juny, quan precisament hi va haver el primer pic de calor de l'estiu.Això va provocar que el panís no florís tot el correcte que caldria i moltes pinyes van quedar-se amb menys grans. A més a més, a mesura que han avançat les setmanes ha aparegut l'aranya roja, un insecte que es posa al panís i fa que s'assequi abans d'hora. Normalment, l'aranya roja es pot combatre amb la pluja, ja que quan cau aigua es netegen les fulles i desapareix, però aquest estiu gairebé no hi ha hagut precipitacions a Ponent i per tant l'afectació de l'aranya roja ha estat important.Segons Pedrós, en una zona de regadiu com Linyola en un any normal la producció se situa entre els 12 i els 13.000 quilos per hectàrea. Aquesta campanya, que va començar fa una setmana, esta registrant, de moment, entre 8.000 i 9.000 quilos per hectàrea. Caldrà veure com surten els panissos més bons, que són els que es començaran a recol·lectar a partir de la setmana que ve, però tot apunta a que no pujarà molt el volum de gra.Pel que fa a preus, Pedrós assenyala que continua "fluix" seguint la tendència dels darrers anys, a 177 euros la tona. "Tot el que estigui per sota de 180 euros la tona és anar a perdre", lamenta Pedrós. La campanya doncs, es preveu en negatiu per a molts pagesos cultivadors de panís a Ponent.Pedrós demana en aquest sentit, que caldria trobar alguna manera d'assegurar els cultius davant d'aquests efectes adversos, ja que l'assegurança per sequera, al ser una zona de regadiu, no els entra, i per l'aranya roja tampoc. Així mateix, ha alertat que els "aranzels de Trump" també els afectaran perquè al ser un país importador de cereal, "aquí ens en portaran de fora tant com voldran i als nostres els hi posaran aranzels''.Pedrós ha alertat que tots aquests efectes negatius estan provocant que cada vegada hi hagi menys pagesos que es dediquin al cultiu de panís. Les onades de calor estan condicionant les collites i els preus per sota de cost de producció han forçat a canviar de cultius i molts productors s'han passat al cereal o l'alfals. Segons Pedrós, en els darrers cinc anys, en una zona com Linyola, on s'arribava a fer 40 milions de quilos de panís en un any, ara no s'arriba als 30 milions de quilos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor