Leo Messi: «Em sabria greu passar un altre any sense guanyar la Champions»

Leo Messi ha assegurat li sabria greu passar un altre any sense guanyar una Champions i ha lamentat no haver-ne guanyat més durant la seva carrera al Barça. Ho ha comparat amb la Pilota d'Or: "No em decebria no guanyar-la, perquè els premis individuals no han estat mai una prioritat. Em sabria més greu passar un altre anys sense guanyar la Champions".L'argentí ha repassat tots els temes d'actualitat que envolten el club en aquest principi de temporada en una entrevista aquest matí a El Món a RAC1. Segons el davanter, el club té un projecte guanyador, com l'ha tingut sempre en els últims anys, i ha assegurat que les derrotes de Roma i Liverpool van ser culpa dels jugadors, no pas d'Ernesto Valverde. "Va ser una alegria i una tranquil·litat que Valverde continués. Li donem suport i per aconseguir els objectius hem d'estar junts i units", ha assegurat.Messi ha admès que està costant arrencar la temporada però ha destacat que el Barça té una plantilla per guanyar-ho tot. Ha admès que encara no es troba al 100% però que dia a dia es va trobant millor i ha deixat clar que confia en la plantilla d'aquesta temporada. "En aquests últims anys sempre hem tingut un projecte guanyador i ha estat culpa nostra no haver guanyat la Champions", ha explicat. L'argentí s'ha refermat que la seva idea és quedar-se al Barça: "Sempre ha estat la meva idea". També ha dit que es manté al marge de les negociacions per les diverses renovacions que ha fet aquests últims anys, i ha dit que no té constància que ja s'estigui gestionant un nou contracte.Sobre el futur, Messi ha dit que "cada cop està més clar" que acabarà al Barça. "Primer de tot per com estic amb el club i el que sento per aquest club, i després per la qüestió familiar i els fills, no els voldria fer canviar de lloc perquè ja sé per experiència què significa", ha explicat, i ha dit que creu també es vol quedar a viure a Barcelona un cop acabi la seva carrera. Sí que és cert, ha admès, que sempre ha pensat en jugar algun cop a Newell's, però ha ressaltat que "cal pensar en la família, que és el més important".Preguntat per Antoine Griezmann i la seva integració, el davanter argentí ha estat clar: "És molt difícil venir a jugar al Barça sense haver crescut amb la seva filosofia". Tot i així, ha dit que el vestidor està segur que s'acabarà integrant perquè "té molta qualitat i és molt intel·ligent".També ha deixat clar que és mentida que no volgués Griezmann: "Sempre volem que vinguin els millors". I preguntat per Neymar, l'argentí ha dit que sí que volia que vingués perquè hauria ajudat el Barça a aspirar a tots els títols: "Per motius esportius, m'hauria agradat que vingués". També ha volgut especificar que no sap fins on va arribar el club per fitxar el brasiler: "No sé què es va fer, però això no ho dic per criticar la directiva, simplement perquè no ho sé".Sobre la marxa de Neymar, Messi creu que es va penedir molt aviat d'haver sortit del club, i ha dit que durant un temps va pensar que si no tornava al Barça aniria al Madrid: "Vaig pensar que Florentino i el Madrid farien alguna cosa per quedar-se'l. No descarto res, ni que vagi al Madrid ni que vagi al Barça".Messi ha admès que no sabia res de les declaracions de Gerard Piqué. "Jo no hauria fet, perquè era fer més gran la pilota, però ell és així", ha dit, i ha ressaltat que ara ja ha passat la polèmica i el club està unit per tirar endavant la temporada. L'argentí ha volgut deixar clar que els jugadors no manen: "És mentida".Sobre Josep Maria Bartomeu, Messi ha dit que l'últim cop que va parlar amb ell va ser després de l'eliminació del Liverpool i ha assegurat que hi té bona relació. Sí que ha explicat que la directiva ha consultat algunes decisions, com ara la qüestó de Griezmann o de Neymar: "Opinem pel bé de l'equip, però no prenem decisions".Pel que fa a Xavi, Messi ha afirmat que tornarà al Barça quan ell vulgui, després de formar-se com a entrenador. "Tinc la sensació que serà molt similar al que va fer Guardiola", ha dit, i ha afegit que cada any va mirant si pot seguir i no. "Estic en una edat que ja comença a costar", ha afirmat, i ha deixat clar que vol estar bé i competint."És tot fals, i ja es va veure". Messi ha explicat que va ser molt dur els anys en que va esclatar l'escàndol amb Hisenda, i ha lamentat que la gent va opinar del cas sense saber. "Ho vam passar molt malament", ha admès, i ha denunciat que una part de la premsa va aprofitar per carregar contra ell perquè era el primer. "Anaven contra els futbolistes", ha assegurat. En aquesta etapa, Messi ha admès que va pensar en marxar d'Espanya: "No volia marxar del Barça, sinó d'Espanya. Em sentia maltractat i no volia estar més temps aquí".Sobre com gestiona la pressió, Messi ha dit que no és una persona que parli gaire ni expliqui els seus problemes. "Em tanco molt amb mi mateix i tinc el suport del meu cercle més proper", ha explicat, i ha dit que sempre ha intentat centrar-se en el futbol i no fixar-se en tot el que envolta el fet de ser professional.En el vessant més personal, Messi ha dit que no li agrada sortir gaire de casa per poder estar amb la família, tot i que amb els fills sí que surt més. També ha explicat que li agrada molt veure sèries amb la seva parella, Antonella Roccuzzo, i jugar a videojocs. Sobre els seus fills, ha dit que parlen català perfectament: "Mateo va néixer l'11 de setembre, més català impossible".

