Dos morts en una topada entre camions a l'AP-7 a Vilafranca del Penedès

⛔️2 accidents amb camions implicats, 1 de mortal, mantenen tallada des de les 3 de la matinada l'AP-7 a #VilafrancaDelPenedès -> nord.

👉Desviaments: N-340 per la sortida 30

🚗Retencions compactes a l'AP-7 i N-340. Es recomana fer servir la C-32 (Túnels del Garraf)#equipviari pic.twitter.com/jbNKsPcPfI — Equip Viari (@equipviari) October 9, 2019

Els dos ocupants d'un camió han mort aquesta matinada en un sinistre de trànsit al punt quilomètric 198 de l’AP-7 a l’altura de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). L'accident ha passat a tres quarts de quatre.Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un encalç entre dos camions que es trobaven a la cua d’una retenció provocada per un sinistre anterior (al punt quilomètric 197), que restringia la via i en el qual s’hi ha vist implicat un únic vehicle pesant. A conseqüència de la col·lisió han mort els dos ocupants d’un dels camions que han xocat, de matrícula polonesa. Pel que fa al primer camió accidentat, que ha quedat bolcat a la via, els seus dos ocupants han resultat ferits menys greus.Arran de la incidència, s’han activat deu patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).Quant a l’afectació viària, l’AP-7 es troba tallada a Vilafranca del Penedès en direcció Barcelona i hi ha aturades d’uns 6 km en aquest tram. El trànsit es desvia per la sortida 30 de l’autopista (Vilafranca sud) cap a l’N-340.Amb aquesta víctima, són 142 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor