VÍDEO La història dels valencians explicada en cinc minuts, amb motiu de la Diada del País Valencià

El País Valencià celebra aquest dimecres la Diada Nacional, que commemora l'entrada a la ciutat de València de les tropes catalanoaragoneses comandades pel rei Jaume I l'any 1238. Per recordar la història del territori, la Generalitat Valenciana ha compartit un vídeo que l'explica en poc més de cinc minuts. El podeu veure a la part superior d'aquesta notícia.L'acte institucional, a banda del reconeixement als guardonats amb les Distincions de la Generalitat, tindrà una important càrrega política, tal com explica el Diari La Veu . La imminent cita amb les urnes farà impossible no interpretar el discurs de Ximo Puig en clau electoral. Almenys, com una reivindicació de la gestió del Botànic.En aquest sentit, la intervenció del cap de Consell en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat seguirà l'esquema d'anys anteriors. Segons el discurs que Puig ha preparat junt amb el seu equip, el president aprofitarà una part de la seua al·locució per a valorar la gestió del Botànic. Aquesta part, però, serà menys extensa que en anys anteriors, ja que aquest és el primer 9 d'Octubre d'una nova legislatura i el president –segons expliquen fonts pròximes a Puig– ha optat per superar els conceptes de "reparació i reconstrucció" que tant va fer servir durant l'anterior mandat.La idea, expliquen des del Palau, és "introduir nous conceptes" que no retrotraguen el passat sinó que dibuixen i projecten els reptes als quals s'enfronta la societat valenciana en els pròxims anys. Puig apel·larà a la "diversitat" com un element enriquidor i no com una separació entre pobles i comarques. El president seguirà així l'estel de la campanya institucional del 9 d'Octubre, basada a presentar el País Valencià com una "terra d'igualtat" per als seus 5 milions d'habitants.

