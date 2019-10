VÍDEO La Casa de la República impulsa un sorteig d'obres d'art per recollir fons

Demà engeguem el projecte #ArtxlaRepublica una campanya de recaptació de fons per a la Casa de la República a través de l'exposició i el sorteig d'obres d'art. Participa-hi a https://t.co/Z5H5rTal0V@LluisPuigGordi pic.twitter.com/MrdxAafPct — Art per la República (@artxlaR) October 8, 2019

La Casa de la República ha impulsat el projecte "Arts per la República" que consisteix en sortejar obres d'art de diversos artistes catalans per tal de recollir fons per ajudar els exiliats en les causes penals i treballar per la República catalana des de l'exterior. L'encarregat d'anunciar el projecte ha estat l'exconseller de Cultura Lluís Puig, que ha animat tothom qui ho vulgui a participar del sorteig o a donar obres d'art que puguin ser sortejades. Aquí teniu tots els detalls per participar. En primer lloc cal fer una donació d'un mínim de 10 euros. Per cada aportació, el participant adquireix un número per participar del sorteig. Les obres (les podeu veure totes aquí) les han donat artistes de primer nivell de manera desinteressada i recorreran el país en una exposició itinerant que s'inaugurarà aquest dimecres a les 19h al col·legi d'arquitectes de Vic. Aquí podeu consultar l'itinerari que farà l'exposició

