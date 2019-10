Mor un home en desfrenar-se el tractor que reparava a la Noguera

Un home de 42 anys ha mort aquest dimarts en desfrenar-se el tractor que reparava i quedar atrapat a sota, segons han confirmat els Bombers i els Mossos d'Esquadra. Els fets han tingut lloc a Mènarguens, a la Noguera. Els serveis d'emergència han rebut l'avís del succés cap a dos quarts de quatre de la tarda. Segons el relat dels Bombers, el vehicle estava engegat i a causa d'una manipulació ha començat a avançar.L'home, que estava a sota del tractor, ha quedat atrapat per la màquina i ha mort. Tres dotacions dels Bombers han treballat per alliberar-lo, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos, que també hi han enviat tres patrulles, tracten el fet com una mort accidental, atès que la víctima era un particular que manipulava el tractor al seu mas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor