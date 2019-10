El Barça defensa fer un amistós a Múrcia tot i que el seu parlament va exigir el 155

El Barça considera compatible la seva posició a favor del dret a decidir amb la celebració d'un partit a la regió de Múrcia, que el passat mes de febrer va aprovar al seu parlament una moció que demanava un nou 155 immediat a Catalunya. Així ho ha deixat clar aquest dimarts el portaveu del club blaugrana, Josep Vives, en una compareixença en què ha defensat totes dues posicions.Preguntat per si no considerava contradictori l'amistós que el primer equip masculí de futbol jugarà com a visitant el 13 de novembre contra el FC Cartagena, per recollir fons contra les víctimes de l'aiguat del mes passat , Vives ha estat contundent: "Quan les persones ens necessiten, no mirem d'on venen ni en quina llengua parlen", ha assenyalat el portaveu blaugrana, que ha recalcat que el club manté aquesta posició "Pensin el que pensin, encara que sigui d'una manera molt diferent a nosaltres".En la mateixa compareixença, Vives ha reiterat el suport del club al dret de decidir a Catalunya. "Estem a favor de la llibertat d'expressió, del dret a decidir i del que vulgui la majoria de la població de Catalunya", ha afirmat, per recalcar que "aquest és un problema" que s'ha de resoldre "per la via política".

