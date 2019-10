A debat a la Catosfera: com encaixen Internet, l'humor o les sèries amb el periodisme?

Tot a punt per a una nova edició de La Catosfera. El cicle de debats i xerrades sobre les novetats tecnològiques i del món d’Internet i la comunicació a Catalunya, del qual és mitjà oficial, celebrarà la seva onzena edició els propers 17, 18 i 19 d’octubre a l’Auditori Josep Irla de Girona. Per primera vegada també hi haurà activitats a la plaça Salvador Espriu, amb una proposta de programació per a públic familiar.Les jornades d'enguany posaran el focus en àmbits com el tractament de l'actualitat en clau d'humor, el boom del consum de sèries per Internet, l'art visual, el SEO o la qualitat periodística en l'era del clickbait.La inauguració de la Catosfera serà el divendres 18 d’octubre amb una taula rodona sobre comunicació i humor que porta per títol: Informar des de l’humor. Els límits de l’humor a la xarxa, en la qual intervindran el periodista i guionista Jair Domínguez, l’humorista Peyu, la també periodista Elisenda Carod i el director de la revista satírica El Jueves, Guille Martínez-Vela. La moderació de la taula anirà a càrrec de la periodista Mariola Dinarès.El dia abans, la taula programada la tarda de dijous 17, amb el títol “Qualitat vs quantitat. On queda el periodisme en l’era del clickbait?, proposa reflexionar sobre aquesta pràctica tan habitual amb la consultora de comunicació Cristina Clopés, i els periodistes Magda Gregori, Jordi Hernández i Marc Estarriola. Moderarà la taula Ferran Casas, subdirector deEntre moltes altres activitats, la taula Sèries: el nou format estrella? tancarà l'onzena edició de la Catosfera. L'actor de la sèrie Merlí Pau Vinyals, els directors del festival Serielizados, Víctor Sala i Betu Martínez, i el cap de redacció i programació de Filmin, Joan Sala, debatran sobre com el boom del consum de sèries pot afectar el futur d'aquest format televisiu. Ho moderarà el periodista deVictor Rodrigo.

