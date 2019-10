8 d'octubre: així viu l'unionisme la vigília de la sentència

Mariano Gomà: fer "8 d'octubres" a tot Espanya

Para celebrar la gran movilización constitucionalista del 8 de octubre, @DolcaCatalunya se inventa una noticia rotundamente falsa. Hacer daño a cualquier precio? Por qué? No vale la pena centrarse en ganarle la partida al separatismo? https://t.co/LvKwiWkKc4 — Fernando Sánchez Costa (@fsancos) October 8, 2019

L'independentisme viu en tensió la vigília de la sentència del Tribunal Suprem. Però no és l'únic. També l'unionisme esgota els dies que falten per conèixer el veredicte amb nervis i expectació. Hi ha temor a la capacitat de mobilització del sobiranisme. El segon aniversari de la manifestació unionista del 8 d'octubre ha servit perquè la principal entitat d'aquest àmbit, Societat Civil Catalana (SCC), hagi celebrat dos actes, un dissabte passat, amb presència de representants de tots els partits constitucionalistes, i l'altre, de format reduït, aquest dimarts. El president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ja va advertir dissabte que si l'independentisme tornava a la "insurrecció", ells tornarien a sortir al carrer. Avui, els dirigents de Societat Civil Catalana han convocat un acte a la plaça d'Urquinaona amb presència de representants d'un seguit d'entitats per escenificar unitat . Ho han fet al mateix indret on va començar la gran manifestació del 8 d'octubre del 2017, només set dies després del referèndum de l'1-O. Aquella va ser una convocatòria massiva, amb presència de figures com Mario Vargas Llosa i Manuel Valls, que va baixar per Via Laietana i va acabar a l'estació de França. L'unionisme ha treballat des d'aleshores per mitificar el 8 d'octubre com un contrapès simbòlic a l'1-O.En l'acte d'avui, un dels oradors ha estat l'arquitecte Mariano Gomá, expresident de SCC, qui ha assegurat que "si cal", tornaran a sortir al carrer. Però aquest cop ja no serà només a Barcelona sinó que es faran grans mobilitzacions "a tot Espanya". Un avís de cara a les reaccions massives que es puguin produir quan es conegui la sentència de l'1-O.Una de les frases per animar a la participació de l'acte d'avui era "¡Entre todos derrotaremos al separatismo!", un tipus de crides que darrerament havien estat bandejades per Societat Civil. Entre els presents, es comentava la imminència de la sentència de l'1-O. Membres de la direcció de SCC expressaven temor pel "follón" que es pugui produir. Un destacat dirigent de l'entitat es preguntava: "Però per què no van fer pública la sentència a l'agost, que és com es fan les coses a Espanya?". Un altre soci, alineat amb posicions del morro fort, exclamava: "Amb la sentència el que s'ha de fer és acatar-la".En els nervis que es viuen hi ha també un factor intern. Els darrers mesos s'ha viscut un pols intern en el si de l'unionisme que ha tingut també el seu reflex en el si de Societat Civil Catalana. Unes declaracions del seu president, Fernando Sánchez Costa, afirmant que calia donar una resposta al conflicte que hi havia a Catalunya va provocar una tensió entre el sector més intransigent de l'unionisme (amb Ciutadans al davant) i la direcció de SCC. Fa uns dies, hi va haver un xoc entre SCC i Vox. El partit de Santiago Abascal està molt molest perquè SCC no els convida als seus actes.Avui mateix, hi ha hagut un altre enfrontament amb un grup de l'ala més ultra de l'espanyolisme. La plataforma Dolça Catalunya ha atacat SCC per, suposadament, eliminar la bandera espanyola del seu web. Una cosa que ha estat considerada una falsedat, ja que SCC mai ha tingut la bandera espanyola al seu web, i que Sánchez Costa ha negat en un tuit. Les aigües baixen agitades a l'unionisme.

