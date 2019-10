Bacurau, un western futurista amb l'actualitat al punt de mira

Udo Kier a «Bacurau». Foto: Festival de Sitges



Bacurau, guanyadora del premi del jurat al festival de Canes, ha aterrat aquest dimarts a Sitges. El film, que en un principi pot semblar un western totalment desconnectat de la realitat, acaba convertint-se en una al·legoria als problemes que viu Brasil des que Jair Bolsonaro ocupa la presidència.

Els protagonistes del dia

L'equip d'«El hoyo» al Festival de Sitges. Foto: Festival de Sitges

L'acte més destacat de la jornada

Un moment de l'acte TABOO'KS. Foto: Festival de Sitges

Entre el seu repartiment destaquen Udo Kier, un mite del cine de terror, i Sonia Braga, una de les millors actrius brasileres de les últimes dècades.Aquest dimarts han desfilat per la catifa vermella del festival els protagonistes d'El hoyo, una de les pel·lícules més aclamades d'aquesta edició i una clara candidata a figurar a la llista de guardonats.Galder Gaztelu-Urrutia, David Matamoros, Ivan Massagué, Carlos Juárez, Raquel Perea, Angeles Hernandez, Antonia San Juan i Emilio Buale han estat els encarregats de presentar el film, una crítica social àcida i perversa que ens fa reflexionar sobre l'egoisme imperant en la nostra societat.​Avui ha tingut lloc l'esdeveniment TABOO'KS, una iniciativa del festival que vol apropar la literatura i el cinema fantàstic. Com? Doncs seleccionant quatre obres (novel·la, teatre o novel·la gràfica) i 1 study-case i presentant-los als productors assistents al certamen.D'aquesta manera es promouen els acords d'adaptació d'obres literàries a projectes audiovisuals.A l'acte hi han participat autors de renom internacional, com l'escriptor i productor Nick Antosca, creador de Channel Zero (HBO), o el suec John Ajvide Lindqvist, reconegut autor i guionista d'obres com Déjame entrar.