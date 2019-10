VÍDEO «Un somni immens»: així sona la cançó de resposta a la sentència

Com a resposta davant la imminent sentència del Tribunal Suprem espanyol contra els presos i les preses polítiques independentistes, músics d'arreu dels Països Catalans han unit forces per impulsar cants col·lectius que serveixin com a acció de protesta i de reflexió. Enderrock ha estrenat aquest dimarts la primera de les cançons conjuntes : Un somni immens, en la qual han participat una vintena de grups i cantants de Catalunya, el País Valencià i les illes Balears, a més també de representants d'Euskal Herria.El tema Un somni immens ha estat escrit i composat pel cantautor Àlex Pérez, i en la interpretació conjunta hi participen les veus de Roba Estesa, Buhos, Els Catarres, Suu, Gemma Humet, Cesk Freixas, Brams, Bittah, Cesc Sansalvadó, Joina, Jo Jet i Maria Ribot, Pirat’s Sound Sistema, Jordi Ginesta, Pachawa Sound i Àlex Pérez des del Principat, Alidé Sans de la Vall d'Aran, Auxili provinent de l'escena valenciana i Huntza del País Basc. Un altre dels artistes destacats que hi col·laboren és el raper mallorquí Valtonyc, que s'ha sumat a la iniciativa des de l'exili a Brussel·les. A més, la peça comença amb uns versos de Federico García Lorca recitats per l'activista David Fernández.La cançó vol ser un "cant propositiu davant els temps complicats que ens ha tocat viure, una cançó protesta a través de la qual es canalitza un missatge antirepressiu, transversal, autodeterminista i social mostrant que el moviment sobiranista va més enllà de les banderes". El tema està interpretat en quatre llengües: català, castellà, aranès i euskera.El cant col·lectiu Un somni immems és la primera part de la resposta dels músics davant la situació política que viu el país i anima la població a mobilitzar-se. La segona part de la iniciativa, amb una nova cançó col·lectiva impulsada per Tsunami Democràtic amb un gran nombre de reconeguts artistes, es farà pública la setmana vinent un cop s'hagi conegut la sentència i serà "la banda sonora de les mobilitzacions en la defensa dels drets i les llibertats del moviment independentista".

