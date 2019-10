Ricky Rubio se suma a la lluita contra el tabac

El Departament de Salut, en col·laboració amb The Ricky Rubio Foundation ha presentat aquest dimarts una nova campanya contra el tabac en un acte celebrat a la pista de bàsquet del Lluïsos de Gràcia. La roda de premsa, presentada pel periodista Jordi Basté, ha comptat amb la presència de la consellera de Salut, Alba Vergés i amb el gran protagonista de la campanya: Ricky Rubio, en videoconferència des d'Arizona.A partir del lema "Aguanta", Ricky Rubio protagonitza quatre vídeos en què experimenta diverses dificultats, com per exemple anar en un tricicle minúscul, encistellar en una cistella mòbil o aguantar hores al seient d’un avió, per difondre el següent missatge: "Si Ricky Rubio aguanta en un tricicle, tu pots deixar de fumar". La campanya es distribuirà per diferents mitjans posant especial atenció a les xarxes socials, amb la idea d'arribar especialment als joves.La consellera s'ha mostrat il·lusionada amb la campanya i ha afirmat que es partidària de deixar de fumar "però sobretot que no es comenci". Vergés també s'ha mostrat en contra de les cigarretes electròniques com a eina per deixar aquesta addicció.Durant l'acte, també s'han ressaltat diverses dades preocupants sobre el consum de tabac en joves i adolescents. Com ara que a Catalunya l’edat mitjana en què els adolescents comencen a fumar és entre els 14 i els 15 anys, que gairebé el 40% dels escolars de 14 a 18 anys ha fumat alguna vegada, que els joves de 15 a 25 anys consumeixen entre 5 i 6 cigarretes cada dia, o que el 67% dels joves d'entre 15 i 25 anys ha intentat deixar de fumar almenys en una ocasióAquesta campanya s’emmarca en una ofensiva del departament contra el tabaquisme, després que hagi repuntat en les estadístiques: per primera vegada en set anys de descens continus, les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2018 mostren un augment en el consum de tabac.Per reduir l’impacte del consum del tabac, Salut també impulsa una nova llei d’adiccions que, entre altres mesures, preveu prohibir fumar en instal·lacions esportives a l’aire lliure, en les parades de transport públic a l'exterior i en vehicles privats . En aquest sentit, Vergés ha afirmat que no té cap sentit que hi hagin restriccions respecte a menjar o utilitzar dispositius mòbils dins del cotxe, i no respecte a fumar.