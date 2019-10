Colau insta la Guàrdia Urbana a garantir que «tothom pugui expressar-se» després de la sentència

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presidit aquest dimarts la celebració de la Diada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, celebrada al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Colau ha defensat i agraït la tasca de la policia municipal i ha instat el cos a treballar per garantir que “tothom pugui expressar-se en unes setmanes que poden ser difícils”, en referència als dies posteriors de la sentència del judici de l’1-O, que el Tribunal Suprem podria emetre aviat. Una llibertat d’expressió que, per Colau, també cal garantir que s’exerceixi amb “respecte als altres”.Colau ha emmarcat els dies posteriors a la sentència en un context de “conflictivitat social” i ha manifestat la seva confiança envers la Guàrdia Urbana. “Estic segura que desenvolupareu la vostra tasca amb professionalitat”, ha dit als comandaments i agents presents a la Diada.L’alcaldessa no ha esquivat el debat sobre inseguretat a Barcelona i ha qualificat la capital com una ciutat segura “en termes generals”. Colau ha fet referència a “episodis” viscuts aquest estiu que han generat “legítima preocupació i alarma” als veïns i s’ha compromès a seguir fent-hi front des de l’Ajuntament. “No defugirem els problemes”, ha assegurat.L’alcaldessa ha aprofitat per dirigir novament un missatge a la Generalitat, defensant que les polítiques de seguretat requereixen la col·laboració de la resta d’administracions –agraint a incorporació de 300 Mossos a Barcelona-, així com de la judicatura i la Fiscalia. També ha fet una crida a barrar el pas a les “campanyes d’alarmisme” que tenen com a objectiu desprestigiar l’Ajuntament de Barcelona i el seu govern municipal.Colau ha emmarcat les polítiques de seguretat a Barcelona en un context de repte “global” per a les ciutats d’arreu del món. “Construir seguretats a Barcelona no és fàcil. Per aconseguir-ho cal que tots ciutadans gaudeixin de serveis publiques de qualitat i els puguem garantir una vida digna”, ha argumentat.En aquest sentit, l’alcaldessa s’ha compromès treballar per un espai públic “de qualitat per a tothom. “Que la gent se senti segura al carrer i a casa, aquesta és la missió de la Guàrdia Urbana”, ha dit Colau, que ha defensat aplicar un abordatge social a les polítiques de seguretat.L’alcaldessa també ha manifestat el compromís de “tot el govern municipal” amb la Guàrdia Urbana. Aquesta ha estat la primera Diada del cos que Colau presideix sense ser la responsable de la cartera de seguretat a la ciutat, que des de l’inici del mandat està en mans del tinent d’alcaldia Albert Batlle (PSC).L'intendent major en cap del cos, Evelio Vázquez, també ha intervingut en l'acte per agrair la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, la policia nacional espanyola i la Guàrdia Civil i reivindicar la tasca de la Guàrdia Urbana.La policia municipal, segons Vázquez, afronta un moment clau en què el seu prestigi està "en joc". "Un policia ha de ser just i exemplar. No només hem de ser executors de la norma, les nostres accions han de produir reconeixement", ha manifestat Vázquez.L'intendent major en cap ha instat els agents del cos a guanyar-se la confiança de la ciutadania. "Si es trenca, no serà possible l'exercici de la nostra professió", ha avisat. Per evitar-ho Vázquez ha demanat donar a conèixer el cos entre els veïns, un punt en el qual també ha insistit el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albet Batlle.Batlle ha tancat l'acte amb una intervenció en què ha apostat per potenciar la "policia de proximitat". El tinent d'alcaldia ha demanat un "combat ferm i democràtic contra la delinqüència" en un context de "realitat canviant" que requereix "respostes àgils i adequades".Una de les respostes assenyalades per Batlle és l'increment de la presència policial al carrer, que ha emmarcat en les polítiques de prevenció. "Ens hem de fer més visibles en llocs oportuns", ha afirmat. El tinent d'alcaldia ha assegurat que la seguretat és una "prioritat" del govern municipal i ha defensat les "decisions" preses des que va assumir el càrrec fa tres mesos.Batlle també ha avisat del seu full de ruta, demanant "canvis i nous enfocaments" a la Guàrdia Urbana, que impliqui un reforç d'agents i una optimització de recursos, incloent la possibilitat de derivar tasques a personal no policial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor