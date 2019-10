El Parlament Europeu defensarà a Luxemburg que el cas de l'escó de Junqueras depèn d'Espanya

El Parlament Europeu defensarà a Luxemburg que el cas de l'escó del líder d'ERC, Oriol Junqueras, depèn de la "legislació nacional" d'Espanya, i que la cambra no té competències per implicar-s'hi, segons han confirmat dues fonts coneixedores del contingut de les al·legacions.El comitè d'Afers Jurídics de la cambra va autoritzar els seus serveis legals a enviar observacions al Tribunal de Justícia de la UE amb seu a Luxemburg per la vista del 14 d'octubre, però remarcant que calia oferir estrictament una visió "jurídica i tècnica" de la situació, i en cap cas, política. El contingut d'aquestes observacions, segons ha pogut saber l'ACN, remetrà el cas al dret estatal i en desvincularà Brussel·les.Els serveis jurídics de la cambra al·legaran que no poden examinar si Espanya ha fet correctament o no el procediment per elaborar la llista oficial d'eurodiputats perquè està regulat per la llei estatal i "no s'hi poden posar", segons les fonts coneixedores. Així, afirmen que els serveis jurídics estipularan que tot depèn de la LOREG.En aquest sentit, apunten que l'argumentari de la cambra serà que l'única opció que tenien davant de la llista d'eurodiputats espanyols que no incloïa els tres independentistes catalans era prendre'n nota, sense qüestionar-lo.De fet, aquest argumentari coincideix amb l'esgrimit fins ara per l'expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que en una trobada amb mitjans ha assegurat que va actuar correctament en el cas de Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín i que en cap cas podia "imposar" a l'Estat canvis a la llista d'eurodiputats.Des del Parlament Europeu, fonts de la Comissió d'Afers Jurídics veuen poques possibilitats d'èxit per al líder d'ERC i argumenten que es tracta d'un tema legal. Admeten, però, que hi ha un rerefons polític –què passa amb els drets dels votants de Junqueras i, per extensió, de Puigdemont i Comín- però rebutgen valorar-ho i creuen que no és qüestió per a Brussel·les.En un escrit a la comissió d'Afers Jurídics de l'Eurocambra a finals de setembre, Junqueras va demanar precisament que s'estudiés el seu cas i se li permetés ocupar l'escó rebutjant el requisit espanyol de jurar la Constitució per accedir al càrrec d'eurodiputat. A més, el republicà advertia que el seu cas tenia el risc de crear un "buit legal" amb el què els estats podrien "desviar-se" dels resultats electorals, retirant de les llistes definitives possibles electes dissidents.Per ara, aquest escrit no ha obtingut resposta, com tampoc la carta que va escriure Junqueras al president de la cambra, David Sassoli, sobre el seu cas. També pendent de resposta està la petició de la líder dels Verds, Ska Keller, de mantenir una reunió amb Sassoli per debatre el cas Junqueras. La vista al TJUE sobre el cas de la immunitat de Junqueras està prevista a Luxemburg aquest dilluns 14 d'octubre a partir de les 14.30 hores. La vista se celebra després que la defensa d'ERC demanés al Suprem que presentés una qüestió prejudicial al TJUE sobre la immunitat del líder d'ERC. Tot i l'oposició de fiscalia, el Suprem hi va accedir. El que han rebutjat els magistrats del TS, però, és suspendre la publicació de la sentència del judici per l'1-O fins que es pronunciï Luxemburg.

