Societat Civil Catalana endureix el discurs en vigílies de la sentència

"Si torna la tardor del 2017, nosaltres tornarem a estar aquí com una onada imparable". Així s'ha expressat aquest dimarts a la tarda Fernando Sánchez Costa, president de SCC, en la data més simbòlica per a l'unionisme, equivalent a l'1-O de l'independentisme: el 8 d'octubre del 2017, quan es va fer a Barcelona una gran manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) per respondre al repte que per a l'Estat va representar el referèndum de set dies abans.Societat Civil Catalana ha convocat aquest dimarts un "acte simbòlic" a la plaça d'Urquinaona sota el lema "Vam trencar el silenci, vam canviar la història". S'hi ha llegit un manifest, on es mostra l'enduriment del discurs de l'entitat, i que entre d'altres coses afirma que el 8 d'octubre del 2017 "va emergir la Catalunya silenciosa i silenciada", que "és la majoria social", i que "Catalunya no és un parc temàtic dels separatistes ni un lloc per a fantasies anarcoburgeses".Una de les frases per animar a la participació de l'acte d'avui era "¡Entre todos derrotaremos al separatismo!", un tipus de crides que darrerament havien estat bandejades per Societat Civil.L'acte d'aquest dimarts ha tingut lloc en el segon aniversari de la manifestació unionista del 2017, que es va convocar amb el lema "Prou! Recuperem el seny". Les forces que es reclamen constitucionalistes (Ciutadans, PSC i PP) s'hi van adherir i hi van desfilar plegades. SCC ja va fer un acte de commemoració dels dos anys del 8 d'octubre el dissabte passat. L'acte té lloc quan falten pocs dies perquè es conegui la sentència de l'1-O que dictarà el Tribunal Suprem. Els darrers mesos s'ha viscut un pols intern en el si de l'unionisme que ha tingut també el seu reflex en el si de Societat Civil Catalana.Unes declaracions del seu president, Fernando Sánchez Costa , afirmant que calia donar una resposta al conflicte que hi havia a Catalunya va provocar una tensió entre el sector més intransigent de l'unionisme (amb Ciutadans al davant) i la direcció de SCC . Fa uns dies, hi va haver un xoc entre SCC i Vox, quan l'entitat de Sánchez Costa va impedir l'assistència del partit Vox a l'acte de dissabte passat.A la celebració del 8 d'octubre s'han adherit també bona part de les entitats unionistes amb presència a Catalunya, com el Movimiento Cívico 12 de Octubre, el Foro de las Izquierdas No Nacionalistas, Catalunya por España, Aixeca't-Levántate o l'Asociación por la Tolerancia.

