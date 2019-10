Cinc claus sobre qui és Juan Antonio Geraldes, candidat d'Errejón a Catalunya

3️⃣ Que en Juan Antonio Geraldes és ex-militant de base, ja que va demanar la baixa de motu propi. — Comunistes de Catalunya (@comunistes) October 8, 2019

Després de suar per aconseguir els avals quasi en temps de descompte, Íñigo Errejón té ja candidat per a Més País a Barcelona. El seu nom és Juan Antonio Geraldes, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat, no és conegut pel gran públic i és politòleg. La seva tria, que preocupa especialment l'espai dels comuns, no està exempta de polèmica perquè fins fa pocs dies era militant de Comunistes de Catalunya, partit liderat per Joan Josep Nuet integrat a EUiA. A continuació, cinc claus de qui és Geraldes i per què la seva tria ha aixecat polseguera.Nascut l'any 1988, Geraldes és politòleg i veí de Sant Boi de Llobregat. Ha estat vinculat a moviments estudiantils com el contrari al pla Bolonya.Treballa com a consultor d'administracions públiques en el sector de les TIC i, per ara, no ha ostentat cap càrrec públic ni polític.A les passades eleccions municipals del 26 de maig es va presentar com a número dos de la candidatura de Guanyem Sant Boi, formada per la CUP i Sobiranistes -partit liderat per Nuet, exlíder d'EUIA-, Som Aternativa i Moviment d'Esquerres, però no va obtenir representació.De fet, va ser militant de Comunistes i ha participat en actes de Sobiranistes a Sant Boi. Tot i això, fonts del partit liderat per Joan Josep Nuet asseguren que es va donar de baixa el 30 de setembre i que ho va fer a petició pròpia. En un comunicat, Comunistes ha negat els rumors sobre una presumpta participació en la confecció de la llista de Més País a Catalunya.Tot i això, un sector dels comuns veuen amb recels la tria de Geraldes, a qui consideren una persona pròxima a l'entorn de Nuet. Fonts estatals de Més País afirmen també que Geraldes no té cap vinculació amb l'exlíder d'EUiA i actual diputat d'ERC al Congrés.L'elecció de Geraldes no ha estat fàcil ni durant el procés de confecció de la llista ni un cop s'ha fet públic el seu nom. Més País ha tingut serioses dificultats per arreplegar els 5.000 avals necessaris per presentar la llista per Barcelona i ho ha fet amb l'espai dels comuns en contra. La candidatura encapçalada per Jaume Asens considera que l'aparició d'una nova llista "fragmenta" i no contribueix a enfortir les esquerres.A l'hora de buscar candidat, Errejón havia sondejat sense èxit a fins a quatre persones diferents. Finalment, ha apostat per una cara desconeguda per encapçalar la candidatura. De número tres anirà Raimundo Viejo, exdiputat de Podem al Congrés i exregidor de Barcelona, de qui s'havia especulat en els darrers dies que podia ser el cap de llista.Amb la tria de presentar-se amb Geraldes ja consumada, dos han estat els efectes col·laterals. Per una banda, la fins ara número dos de Més País per Madrid, Clara Serra, ha dimitir del càrrec manifestant desavinences sobre el procés per presentar-se a les eleccions del 10-N i, en concret, per com s'ha fet en el cas de Catalunya. Per una altra banda, l'espai dels comuns interpreta de forma lesiva tant el pas d'Errejón de concórrer a Barcelona com el fet d'haver triat una persona que consideren vinculada a Nuet, que va deixar els comuns per coaligar-se amb ERC.Geraldes va participar fa uns mesos en actes de presentació de Sobiranistes, que va néixer com a plataforma crítica als comuns, ha presentat actes locals amb la participació de Nuet i l'activista dels CDR Tamara Carrasco i ha escrit articles a favor de les candidatures municipals en les quals va participar Sobiranistes competint amb llistes oficials dels comuns. Tot i això, des de Comunistes es desvinculen de la trajectòria de Geraldes i el mateix Nuet via Twitter ha assegurat que tot plegat són "teories conspiratives" per part d'aquells que pretenen explicar una "realitat que no els agrada".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor