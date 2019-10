Què s'ha de fer en cas de ser detingut?

Falten pocs dies perquè es faci pública la sentència de l'1-O i el Tsunami Democràtic -que en els últims dies ha experimentat una forta onada d'adhesions als seus canals de difusió - ha difós una guia amb consells legals que poden ser útils de cara a les properes jornades. Sobretot, en cas de detenció en una mobilització.La guia, de 16 pàgines i que podeu llegir íntegrament a continuació, conté 16 punts entre els quals s'expliquen quines actuacions poden fer els cossos policials a peu de carrer, què cal fer en cas que un policia comenti excessos o maltractaments o en quins casos poden ser intervingudes les comunicacions.En dos dels apartats -el 4 i el 6- es fa referència a les detencions i als drets que té una persona detinguda. Com recorda el document, només es pot detenir una persona en cas que sigui sospitosa d'haver comès un fet delictiu. En cas de detenció, es recomana a les persones del seu voltant que intentin esbrinar la identitat del detingut per informar-ne el seu entorn o els seus advocats, per facilitar-ne el seguiment. El text alerta que en cas de ser citat en una comissaria i anar-hi voluntàriament, també es pot acabar detingut.Pel que fa als drets de la persona detinguda, té dret a no declarar, a no dir la veritat si decideix fer-ho i a no col·laborar en la investigació. La detenció ha de durar el mínim temps possible i no pot superar les 72 hores. Si qui ha estat detingut és un menor la llei diu que s'ha d'avisar als progenitors/tutors abans de 24 hores i resoldre la seva privació de llibertat abans de 48 hores.Un cop a comissaria, la guia divulgada pel Tsunami Democràtic recorda que el detingut té dret a saber quins fets se li atribueixen; comptar amb un advocat des del primer moment; tenir el suport d'un traductor; fer una trucada sota supervisió policial; que la policia comuniqui la detenció a qui vulgui el detingut; avisar el consolat si el detingut és una persona estrangera; i a ser examinat per un metge i accedir a mediació si ho requereix.El detingut pot demanar que s'avisi el seu advocat de confiança. Si no en coneix cas, se n'hi assignarà un d'ofici, que l'assistirà durant el procediment i que la persona arrestada pot canviar quan vulgui. Si el detingut queda en llibertat, la guia recomana esbrinar si hi ha algun procediment obert per defensar-se des del primer moment.

Guia de consells legals divulgats per Tsunami Democràtic by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor