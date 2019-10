Moros i cristians, dansa tradicional i pirotècnia protagonitzen els actes del 9 d'Octubre a València

L'Ajuntament de València prepara la programació per a la festa del 9 d'Octubre. Tal com informa el Diari La Veu, diverses celebracions tradicionals s'uniran durant els pròxims dies com a preludi de la commemoració del pròxim dimecres. Desfilada de Moros i Cristians, espectacles pirotècnics i concerts tindran lloc des del pròxim dissabte i obriran el camí fins a la processó del 9 d'Octubre.L'agenda festiva començarà aquest dissabte 5 a les 18.30 hores amb l'entrada infantil de moros i cristians, que desfilarà des de la plaça del Tossal fins a la dels Furs, passant pels carrers de Cavallers i de Serrans. També tindrà lloc la representació de les ambaixades i la conquesta a la plaça dels Furs a partir de les 20 hores. Finalment, tots aquests actes coordinats per la Federació Valenciana de Moros i Cristians culminaran amb l'alardo, a les 12 hores del diumenge, des de la plaça de la Reina fins a la plaça de l'Ajuntament.El dimarts dia 8, els actes comencen a les 10 hores del matí amb l'exposició de la Reial Senyera al Saló de Cristall de l'Ajuntament, fins a les 21 hores, on tindrà lloc una nova edició de 'València, amb la Senyera'. De vesprada, a les 19, a les 19.30 i a les 20 hores, la Coral Giner de la Societat Coral el Micalet interpretarà el Cant a la Senyera, amb lletra de Carles Salvador i música d'Agustí Alaman.També la vesprada del dia 8, a les 19.30 hores, la plaça de l'Ajuntament acollirà la Mostra de Balls, Música i Cançons Valencianes, amb la participació dels grups Realenc de Picanya i les Folies de Carcaixent. A aquesta hora també es farà el concert extraordinari de l'Orquestra de València, dirigida per Ramón Tebar, al Palau de les Arts. La pirotècnia no faltarà i a la mitjanit, els jardins del Túria acolliran l'XL Festival de Pirotècnia València, entre els ponts de l'Exposició i de les Flors.El 9 d'Octubre seguirà el guió habitual amb la recepció de la corporació, autoritats i persones invitades, la lectura del decret d'Alcaldia i el lliurament de la Senyera a l'Arxiu Municipal. A partir de les 12 hores del migdia, la processó cívica i l'ofrena floral a Jaume I seguirà per l'itinerari tradicional: plaça de l'Ajuntament, carrer de Sant Vicent, plaça de la Reina, carrer de la Pau fins a la plaça d'Alfons el Magnànim. Ací serà on hi haurà l'ofrena de corones de flors davant de l'estàtua del rei Jaume I al Parterre. Després, seguirà per Pintor Sorolla, carrer de les Barques i plaça de l'Ajuntament, on, en acabar la processó cívica, la pirotècnia Zarzoso d'Altura dispararà una mascletà terrestre.De vesprada, a les 17 hores, serà el torn de la XV Entrada de Moros i Cristians Ciutat de València des del carrer de la Pau fins a Marqués de Sotelo, que passarà pel carrer de Sant Vicent i la plaça de l'Ajuntament.La programació festiva conclourà divendres dia 11, amb el concert extraordinari de la Banda Municipal de València, dirigida per Rafael Sanz Espert, a l'Espai Rambleta a les 19.30 hores.

