La Fiscalia demana la revisió de la presó provisional dels Jordis

La Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem la revisió de la presó provisional de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, atenent que aquest 16 d'octubre es compleixen dos anys del període de presó preventiva del president d'Òmnium i l'expresident de l'ANC. La petició del ministeri públic ha estat notificada a les parts via procuradors.Concretament, la Fiscalia demana realitzar una vista amb els dos acusats abans que expiri el termini de presó preventiva per valorar la seva situació personal, segons han confirmat fonts del ministeri públic. Es tracta d'un tràmit habitual, en cas que el Suprem no dicti sentència abans del termini establert.L'article 504 de la llei d'enjudiciament criminal decreta un temps màxim de dos anys de presó provisional per a persones acusades per un delicte amb una pena superior als tres anys, com és el cas de la rebel·lió. Davant del supòsit que no hi hagi sentència en aquest termini, el tribunal pot acordar una pròrroga de fins a dos anys més, que finalitzarà una vegada es comuniqui la condemna.Òmnium ja ha convocat una roda de premsa aquest dimarts a la tarda per pronunciar-se.El 16 d'octubre del 2017 els Jordis van ser detinguts i empresonats preventivament per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela , investigats en la causa vinculada al referèndum de l'1 d'octubre. Mesos després se sumarien, també com a presos polítics, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers acusats de rebel·lió, així com l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

