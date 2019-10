El Cavatast tanca la 23a edició amb un «excel·lent» del públic

Cavatast 2019. Foto: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Aquest cap de setmana, Sant Sadurní d’Anoia ha celebrat una nova edició del Cavatast , la mostra de caves i gastronomia referent del sector a Catalunya. En la seva 23a edició, la mostra ha acollit milers de visitants que, atrets per la passió pel cava i la gastronomia d’alta qualitat, han acudit al municipi per gaudir de l’escumós a la seva capital.Les primeres opinions recollides entre els assistents, organitzadors i expositors són excel·lents, un fet que consolida l’èxit de la mostra una edició més. Enguany, els visitants han pogut descobrir una gran varietat de sabors gràcies als 34 expositors que han participat al Cavatast 2019, 26 d’ells representant els caves de la DO Cava i 8 pel que fa a la gastronomia local, d’entre els quals hi ha hagut 4 restaurants, 2 pastisseries, 1 xarcuteria i 1 xocolateria. Pel que fa a les activitats programades, s’han desenvolupat amb un èxit de participació i, durant el cap de setmana, l’afluència d’assistents ha estat constant.Segons les primeres dades de l’empresa d’opinió pública The Whatsons, que ha recollit les valoracions del públic enquestat, el Cavatast 2019 ha obtingut una puntuació de 9 sobre 10 punts, amb un índex de recomanació molt elevat. Entre els aspectes més ben valorats destaquen la unificació del preu dels tiquets de cava i gastronomia, la venda de tiquets amb TPV automàtic i l’ampliació i millora dels espais de degustació. Totes aquestes iniciatives formen part de les novetats de la 23a edició.Enguany, les dades mostren que la procedència dels visitants correspon, majoritàriament, a la demarcació de Barcelona, una tendència que es manté a l’alça any rere any, així com la presència del públic internacional. Tot i això, els visitants de Sant Sadurní d’Anoia representen el 25% del total i destaca la recuperació dels assistents de la resta de la comarca de l’Alt Penedès, que havia disminuït més d’un 5% respecte l’edició anterior.Pel que fa al perfil del visitant del Cavatast 2019 continua sent majoritàriament femení, amb un 57% de dones i un 43% d’homes, corresponents a les edats d’entre 45 i 54 anys. Tot i això, l’índex de públic menor de 30 anys es manté a l’alça. Enguany la intenció de despesa dels visitants s’ha mantingut, en termes generals, situant-se per sobre dels 60 euros per persona.Un any més, el Cavatast ha distingit l’elevat compromís i l’entrega dels expositors amb la difícil tasca d’escollir l’estand més ben guarnit. En aquesta edició, el celler Molí Parellada s’ha endut el primer guardó, seguit del celler Agustí Torelló Mata i el celler Pere Ventura en tercera posició.L’organització ha constatat l’èxit d’aquesta edició i la seva aposta per la innovació i el compromís per millorar i seguir creixent per tal de continuar oferint a visitants i expositors una experiència de la més alta qualitat.

