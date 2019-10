Per què tants catalans s'estan donant d'alta a Telegram i Signal?

Les aplicacions de missatgeria Telegram i Signal, menys utilitzades fins ara per la majoria de la població, que ha apostat clarament per WhatsApp des de fa anys, estan rebent una allau de nous usuaris en els últims dies. Almenys, pel que fa a Catalunya. Aquest augment d'altes coincideix de ple, i no és cap casualitat, amb la proximitat de la sentència de l'1-O. Què explica aquest creixement exponencial?La raó principal són les darreres crides a la organització ciutadana per part de les entitats i moviments sobiranistes i de defensa dels drets civils, amb el focus posat en la resposta al veredicte del Tribunal Suprem. En particular, el moviment -anònim- Tsunami Democràtic, que ha crescut com l'escuma en molt poc temps , ha fet una aposta clara per canals de comunicació menys populars -però considerats com a més segurs- en detriment de xarxes socials com Twitter o Facebook, i han fet una crida a unir-se a les dues apps ja esmentades.Per què acotar tant el canal? Totes les mesures de protecció són poques per evitar la repressió, considera el moviment. De fet, els seus activistes es comuniquen majoritàriament a través de Protonmail, un correu electrònic xifrat i d'alta seguretat amb servidors a Suïssa -un mecanisme també usat pels CDR-.És en aquest context en què es posen sobre la taula Telegram i Signal com a opcions prioritàries per fer arribar els missatges a la ciutadania, a la qual busquen mobilitzar de forma "immediata" . La primera app, més coneguda, s'ha considerat tradicionalment com a més segura que WhatsApp, pel sistema de xifrat dels missatges que utilitza i les opcions de privacitat i protecció que ofereix a l'usuari.La segona, que va ser titllada com a "ultrasegura" pels experts en els seus inicis, era habitual entre les altes esferes del moviment independentista durant la tardor del 2017. Incloent-hi els dirigents exiliats a Brussel·les, que l'empraven per comunicar-se entre ells i amb Catalunya.Signal permet autodestruir missatges i xifrar de dalt a baix tots els textos. D'aquesta manera, un cop esborrada la conversa de forma automàtica, no en queda cap rastre que pugui ser utilitzat a posteriori. Els membres de la plataforma veuen aquestes aplicacions de missatgeria com una via efectiva per driblar els controls i l'espionatge de l'Estat, i, per tant, també l'eventual repressió.L'objectiu del Tsunami Democràtic és mobilitzar com més gent millor a l'entorn del concepte democràcia i en contra de la repressió. Els seu compte de Telegram suma més de 88.000 seguidors mentre s'escriuen aquestes línies, una xifra que augmenta minut a minut amb la proximitat de la sentència. A hores d'ara, de fet, ja haurà quedat més que superada, ja que a primera hora del matí d'aquest dimarts registrava 8.000 menys, i el dia anterior 20.000.A Twitter, per la seva banda, frega els 60.000 seguidors. Segons una informació de La Vanguardia , els Mossos d'Esquadra calculen que caldrien 50.000 persones per organitzar accions que permetessin aturar la xarxa viària catalana.

