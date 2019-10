Els joves acusats d'estripar una bandera espanyola a la UAB neguen que participessin en els fets

L'acusació de Societat Civil Catalana, a la sortida del judici. Foto: Albert Segura

El titular del jutjat penal número 2 de Sabadell ha deixat vist per sentència el judici a tres estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) acusats d'estripar una bandera espanyola d'una parada de Societat Civil Catalana al campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) a l'abril de l'any 2016. Se'ls acusa dels delictes d'ultratges a la bandera i coaccions amb agreujant d'odi, però ells neguen els fets i asseguren que no hi eren presents. La Fiscalia els demana tres anys de presó i 5.400 euros de multa a cada un d'ells.En el judici els tres joves han assegurat que ells no hi eren a la protesta d'aquell dia, amb actes que "s’han inventat" per agreujar la situació viscuda, motiu pel qual han demanat l’absolució. "Es tracta d’una persecució ideològica contra l’independentisme, la lluita contra el feixisme i el moviment estudiantil", ha expressat un dels acusats, que s’ha presentat com a Bernat, i que ha actuat de portaveu.Els joves han mostrat la seva sorpresa davant l’acusació presentada i pel fet que els testimonis no denunciessin els fets: "En cap moment del procés judicial no surten els seus noms, i ara surten amb una sèrie d’acusacions", ha assenyalat el portaveu. En aquest sentit, ha destacat que un agent de seguretat que ha declarat com a testimoni ha assegurat que la situació era tranquil·la al marge de l'episodi de la bandera.En dels testimonis que han declarat ha estat José Lago, qui llavors era coordinador de Societat Civil Catalana a la UAB i que va ser present en el moment dels fets. "No són aquí per estripar una bandera, sinó per intentar callar la gent constitucionalista, i quan actuïn com ho fan quan posem una carpa, interposarem les denúncies corresponents", ha expressat a la sortida del judici.Lago ha explicat que van tenir sensació de perill quan van veure la navalla amb què van estripar la bandera, després de rodejar-los i de adreçar-los crits com "fora nazis" o "la bandera espanyola està tacada de sang".A la sessió també hi ha estat present Xavier Marín, vicepresident de Societat Civil Catalana, qui ha assegurat que els fets denunciats són punibles i que els membres de l’entitat tenen tan dret com qualsevol altre de ser al campus: "Els nois van muntar la carpa per primer cop i van intentar ser atemorits, però ho tornaran a fer molts cops", ha defensat.El judici ha quedat vist per sentència, sense una data marcada per conèixer el veredicte del jutge, que ara haurà de valorar totes les proves gràfiques aportades.

