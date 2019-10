L'ANC activa un telèfon d'assistència jurídica abans de la sentència

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha activat un telèfon d'assistència jurídica gratuïta que estarà disponible les 24 hores del dia. Pocs dies abans de la sentència, i davant d'un context altament "repressiu", indica l'entitat, s'ha considerat convenient "donar cobertura legal a la ciutadania en casos d'extrema necessitat o d'emergència". En qualsevol cas, però, puntualitza l'ANC, el telèfon no està pensat per atendre dubtes o consultes, sinó només per a situacions de "necessitat urgent".Per accedir-hi, han informat, caldrà trucar al telèfon de l'ANC -93 347 17 14- i marcar l'extensió 1035, que redirigeix al departament jurídic. Pel que fa a altres dubtes o consultes, l'entitat posa a disposició el correu electrònic suportlegal@assemblea.cat.

