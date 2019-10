El Suprem rebutja ajornar la sentència de l'1-O fins després de la vista sobre la immunitat de Junqueras

El Tribunal Suprem ha desestimat la petició formulada per la defensa del líder d'ERC, Oriol Junqueras, en què la seva defensa demanava posposar la sentència de l'1-O fins que s'hagués resolt la qüestió prejudicial que es va sol·licitar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat del republicà. La vista al tribunal europeu està prevista pel proper dilluns 14 d'octubre, tot i que aquest no es pronunciarà fins més tard.La defensa del líder d'ERC argumentava que la futura decisió del TJUE no només afectaria el recurs sobre la denegació del permís per anar a jurar el càrrec com a eurodiputat, sinó també "el litigi principal", la Causa Especial 20907/2017. Un fet sobre el qual el tribunal no està d'acord.Segons argumenta el Suprem, el plantejament de la qüestió prejudicial afecta només afecta el recurs de súplica interposat per Junqueras sobre la denegació del permís extraordinari de sortida de la presó per tal de prestar jurament o promesa a la Constitució com a pas previ per esdevenir eurodiputat. Segons els magistrats, doncs, la qüestió prejudicial només fa referència a aquest "incident autònom".

