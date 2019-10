El Govern descarta per ara la desobediència institucional perquè només preveu l'absolució

El Govern encara no vol fer públic quina serà la resposta institucional a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Segons ha assegurat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, la desobediència institucional "no està damunt la taula" en aquests moments perquè l'executiu només espera l'absolució dels encausats. En aquest sentit, tampoc ha volgut valorar si el Govern farà suport a la vaga general del 18 d'ocubre argumentant el mateix motiu."Estem treballant serrells i la farem pública [la resposta a la sentència]. Hi haurà resposta institucional imminent a l'aparició del veredicte", ha determinat Budó, que veu el Govern "reforçat" després del fracàs de la moció de censura de Ciutadans contra el president de la Generalitat, Quim Torra. També ha insistit que l'executiu podria tenir ara un suport més "amable" de cara a l'aprovació dels pressupostos, tenint en compte que els comuns i la CUP es van posar al costat de Torra per tombar la moció.En tot cas, la consellera de la Presidència no ha fet servir aquest dimarts la paraula desobediència en la roda de premsa posterior al consell executiu. Fa dues setmanes, en el debat de política general, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP van aprovar una proposta de resolució en la qual validaven la desobediència civil i la institucional com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. "Quan ho tinguem més clar, ja explicarem la resposta", ha asseverat Budó, acompanyada per Alfred Bosch.La conselleria d'Acció Exterior segueix endavant amb el desplegament de la xarxa de delegacions malgrat el recurs del govern espanyol contra l'obertura de les oficines de Mèxic, l'Argentina i Tunísia . En aquest sentit, Bosch ha anunciat aquest dimarts en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern que l'executiu ha nomenat els delegats que se situaran al capdavant de les tres noves seus de la Generalitat a l'estranger. Es tracta de Lleïr Daban a Mèxic, de Davd Poudevida a l'Argentina i d'Ahmed Benallal a Tunísia. Tots tres s'han escollit a través d'un concurs públic."Davant l'ofensiva judicial del govern espanyol, l'executiu català ha expressat la seva voluntat de seguir construint l'acció exterior del país perquè és una obligació fer que Catalunya sigui present a tot el món. No ens aturarem per més recursos que ens puguin interposar. El que fem és legal, legítim i absolutament necessari", ha assegurat el conseller d'Acció Exterior. "Hem de ser competitius en tots els aspectes: econòmic, empresarial, cultural, artístic, esportiu, acadèmic i turístic, i hem d'explicar al món la realitat de Catalunya, que cada vegada és més pròspera", ha recalcat.Amb aquests tres nomenaments, s'amplia fins a quinze el nombre de delegats i delegades del Govern a l'exterior, i les delegacions passen a donar servei a un total de 39 països. Les oficines de Mèxic, l'Argentina i Tunísia serveixen per recuperar la presència institucional a l'Amèrica Llatina i per tenir, per primera vegada, presència al continent africà. Tant Daban com Poudevida i Benallal, els nous delegats, tenen experiència laboral o institucional en els països on desenvoluparan les responsabilitats.Josep Borrell, ideòleg de l'ofensiva de la Moncloa contra la reobertura de l'aparell exterior català, ja ha rebut l'aval per ser alt representant de la diplomàcia europea, de manera que haurà de deixar el seu lloc a l'executiu espanyol. "A Borrell li desitjo tot l'encert que no ha volgut tenir quan era ministre d'Afers Estrangers", ha assegurat Bosch, que ha demanat als nous delegats que facin de Catalunya "cada vegada un país més pròsper" i abonin una acció exterior que permeti una solució política.El conseller, a banda, ha recordat que el 27 de novembre acaba el termini per complir amb el dictament del Grup de Detencions Arbitràries de les Nacions Unides segons el qual cal alliberar Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras. Segons el Govern, aquest dictamen s'ha de complir, però aquesta opinió no és convertida per l'Estat.

