El Planeta ja té finalistes

Els deu títols i autors (o els pseudònims) de les obres seleccionades són:



Dios no baja a los infiernos, de Luis Aleixandre Giménez

La familia es una guerra de guerrillas, de Mercedes Gallagher (pseudònim)

Cristales rotos, de Melchor Marín (pseudònim)

El músico del metro, de Viviana Rivero

La rosa de Jericó, de Salomé Becerra (pseudònim)

El principito secuestrado, de Joaquín Guerrero Casasola

5.749 días, d'Ana Sánchez (pseudònim)

La cunda y la luna, de Pedro Manuel Fraile Pérez

Tal como éramos, de Viveca Lindfors (pseudònim)

El diario de Shara Clayton, de L'omertà (pseudònim).



Santiago Posteguillo a la 67a gala del Premi Planeta de novel·la Foto: ACN

La secretària del jurat ha comunicat aquest dimarts la llista de les 10 novel·les finalistes de la 68a edició del Premi Planeta de Novel·la, seleccionades entre les 564 que s'hi han presentat. La xifra és sensiblement inferior a la de l'edició anterior, en què s'hi van presentar 642 originals, rècord de participació. El nom de l'obra guanyadora es farà públic dimarts 15 d'octubre a Barcelona, en el transcurs d'un sopar literari al Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac).El jurat del premi l'integren Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs i Belén López, secretària amb vot.L'edició de l'any passat va guanyar-la Santiago Posteguillo, amb la novel·la Yo, Júlia, mentre que Ayanta Barilli -filla de Fernando Sanchez Dragó, guanyador el 1992-, va quedar finalista amb la seva primera novel·la, Un mar violeta oscuro.Càrrecs polítics com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta o els expresidents Artur Mas i José Montilla van assistir a la gala del Premi Planeta de l'any passat. La controvèrsia, però, va recaure en l' absència de càrrecs de la Generalitat de Catalunya i, enguany, encara no es té notícia si assistiran.La 67a edició també va patir un robatori per part d'alguns convidats periodistes que cobrien l'acte i que van lluir a les seves xarxes socials. Aquests assistents van decidir emportar-se alguns dels centres de taula decorats per a l'ocasió.El Premi Planeta de novel·la s'atorga cada any a Barcelona des de l'any 1952. Es tracta del premi literari més ben dotat de les lletres espanyoles, amb 601.000 euros per a l'obra guanyadora i 150.250 euros per a la finalista.

