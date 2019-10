Joan Canadell aclareix que defensa una aturada de país «només si hi ha una estratègia clara»

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, s'ha mostrat sorprès aquest dimarts pel comunicat que va emetre dilluns la Cambra d'Espanya, en què considera que la declaració de la cambra catalana en favor d'una "resposta de país", "trenca amb principis constitucionals com la independència judicial i la unitat d'Espanya ". La nota ha provocat un xoc entre cambres que aquest dimarts Canadell ha intentat suavitzar.En el seu moment, Canadell va escriure un article on defensava com a resposta a la sentència de l'1-O "una aturada de país minimitzant-ne els efectes econòmics negatius". Ell mateix, però, ha aclarit en una entrevista a Catalunya Ràdio que al que es referia és que "tot depèn de com es fa" la jornada de protesta, i "si hi ha una estratègia real que solucioni el problema endèmic a Catalunya, que és un dèficit fiscal acumulat". Així, Canadell ha defensat l'aturada de país "només en el cas que hi hagi màxima unitat i una estratègia clara de com actuar després de l'aturada", ha afegit.Des de la Cambra van quantificar que aquesta aturada tindria un efecte del 0,15% del PIB anual i, si fossin dos o tres dies, entre el 0,3 i el 0,5% del PIB. Igualment, Canadell li ha restat importància apuntant que "una caiguda així podria ser important, però cada any ens cau el 8% del PIB o del dèficit fiscal".Pel que fa a la consulta per conèixer l'opinió dels associats per valorar les conseqüències econòmiques en el cas que Catalunya tingués un estat propi, i que ha disgustat a la Cambra d'Espanya, ja ha aconseguit 600 votants, però esperen més participació, ja que està oberta a tots els empresaris i autònoms de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor