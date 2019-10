A judici tres estudiants de la UAB per estripar una bandera espanyola

VIDEO Entren a declarar els acusats per estripar una bandera a la UAB l'any 2016 https://t.co/QK8NZMWXm8 pic.twitter.com/nffqe8IWSf — NacióSabadell (@NacioSabadell) October 8, 2019

El jutjat de Sabadell acull aquest dimarts el judici contra tres estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que a l'abril de l'any 2016 van estripar una bandera espanyola d'una parada de Societat Civil Catalana al campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Se'ls acusa dels delictes d'ultratges a la bandera i coaccions amb agreujant d'odi. La fiscalia els demana tres anys de presó i 5.400 euros de multa. Aquest matí mig centenar de persones s'han concentrat davant l'edifici de l'Eix Macià per donar suport als joves.Segons el relat de fiscalia, una vintena de membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) es van apropar a la carpa "guiats per la seva frontal animadversió als postulats ideològics dels voluntaris" de SCC. Tres noies i un noi, que estaven "tranquil·lament i pacífica" a la carpa, van ser rodejats pels joves, que els van "increpar i atemorir amb crits i insults", en paraules del fiscal."Tot això amb la finalitat d'impedir-los el lliure exercici dels drets constitucionals de llibertat ideològica, d'expressió, de reunió i d'associació", rematava el ministeri públic en el seu escrit, afegint que en un moment determinat cinc dels concentrats van arrencar i estripar una bandera espanyola, dos dels quals no van poder ser identificats.La defensa dels acusats espera l'absolució dels tres acusats, donat que aquest és el quart procés judicial obert per fets similars, dos dels quals han acabat amb l'absolució. "De forma reiterada hi ha una persecució del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i els drets de protesta", ha assenyalat el portaveu dels advocats i d'Alerta Solidària, Xavi Pellicer.

