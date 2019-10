Comencen a traslladar agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil a Catalunya per la sentència

El Ministeri de l'Interior ha començat a traslladar agents de la Policia Nacional espanyola i de la Guàrdia Civil a Catalunya per reforçar la presència policial quan es faci pública la sentència de l'1-O, prevista entre finals de setmana i principis de la que ve. Fonts policials han explicat a l'ACN que el trasllat d'agents de diverses unitats, entre les quals antidisturbis, ja ha començat i es farà de forma "gradual".Segons fonts de la Policia Nacional actualment ja hi ha desplaçats a Catalunya 500 efectius d'aquest cos que corresponen a les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) i de les Unitats de Prevenció i Reacció (UPR). Són procedents de Saragossa, València i Madrid, entre altres, i el contingent va augmentant amb noves arribades com les que han de tenir lloc aquest dimarts. Fonts del Ministeri de l'Interior han concretat que el reforç entra dins la normalitat quan es preveuen mobilitzacions i es fa en coordinació amb els Mossos d'Esquadra.Segons les mateixes fonts de la Policia Nacional, els agents s'allotgen als hotels habituals de la costa catalana i en algun quarter militar. Segons aquestes fonts, no hi ha una xifra fixa de policies destinats, sinó que Interior vol adequar el dispositiu a les circumstàncies de les protestes. Des del Ministeri de l'Interior, apunten que l'enviament d'agents té com a objectiu garantir la seguretat en previsió de mobilitzacions, sempre en coordinació amb la policia catalana.De moment estan fent tasques de protecció d'edificis de caràcter estatal, però en cas d'incidents assumiran altres funcions. Les mateixes fonts apunten que les tasques de coordinació amb els Mossos són bones, tot i que en aquesta ocasió no hi haurà un repartiment de funcions com al dispositiu del Consell de Ministres de Barcelona del 21 de desembre del 2018, quan els Mossos es van ocupar de l’ordre públic i les policies espanyoles de la protecció del Consell de Ministres.Segons ha publicat aquest dimarts El Confidencial, antidisturbis de la Guàrdia Civil d'arreu de l'Estat, a excepció de les Illes Canàries, es desplacen a Catalunya des de Pontevedra, Lleó, Madrid, Saragossa, Sevilla o València. L'objectiu és reforçar Catalunya amb 700 membres de la Guàrdia Civil més i 800 agents extra de la Policia Nacional que aniran a les principals ciutats catalanes i principalment a Barcelona.

