La CUP creu que condemnar la violència en abstracte reforça el «relat» de l'Estat

La cap de llista de la CUP a les eleccions del 10-N, Mireia Vehí, creu que fer una condemna de la violència "en abstracte" reforça el "relat" de l'Estat. En una entrevista a Catalunya Ràdio , Vehí ha argumentat que no s'ha de contribuir al relat de la violència en aquests termes, ja que això és al que ha jugat l'Estat durant el judici al Tribunal Suprem.Pel que fa a la resposta a la sentència, ha considerat que el "pes" ha de ser "popular, desobedient i al carrer", tot i que també considera que s'ha de seguir treballant en la resposta institucional. "Si és un judici a tot un poble, el que hem de fer és respondre com a poble al carrer, amb desobediència civil massiva", ha conclòs.Segons Vehí, la sentència no només tindrà conseqüències per a l'independentisme sinó que "aplana" el camí per a la repressió a la dissidència política. Per tant, segons ha dit, la resposta només es pot donar al carrer i el "repte" és que "la gent organitzada respongui a l'alçada de les circumstàncies". "Això va començar al carrer i acabarà al carrer", ha insistit.Vehí ha explicat que al CUP es presenta a les eleccions al Congrés per "impugnar" la segona transició i amb la voluntat de representar "l'esperit del 15-M". Segons la cap de llista, la seva formació ofereix un projecte a aquells qui pensen que "una esmena a la totalitat al règim és més necessària que mai".

